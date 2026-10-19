Обновились сегодняшние цены на смартфоны iPhone 18

·60·Технологии
Обновились сегодняшние цены на смартфоны iPhone 18

По состоянию на 19 октября 2026 года обновились цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость устройств различается в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт. Некоторые модели предлагаются по акционной цене.

Э-СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Силвер: 1 569 долларов

• 256 GB, Глакиер: 1 579 долларов

• 256 GB, Блак: 1 569 долларов

• 256 GB, Бургундй: 1 579 долларов, по акционной цене

• 512 GB: 1 829 долларов

• 1 TB: 2 899 долларов

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Блак: 1 749 долларов

• 256 GB, Силвер: 1 749 долларов

• 256 GB, Глакиер: 1 749 долларов

• 256 GB, Бургундй: 1 779 долларов

• 512 GB, Блак: 2 049 долларов

• 512 GB, Силвер: 2 049 долларов

• 512 GB, Глакиер: 1 999 долларов

• 512 GB, Бургундй: 2 199 долларов

• 1 TB: 2 699 долларов

СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Силвер: 1 579 долларов

• 256 GB, Глакиер: 1 579 долларов

• 256 GB, Блак: 1 579 долларов

• 256 GB, Бургундй: 1 579 долларов

• 512 GB: 1 869 долларов

• 1 TB: 2 799 долларов

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Глакиер: 1 779 долларов

• 256 GB, Блак: 1 799 долларов, по акционной цене

• 256 GB, Силвер: 1 779 долларов

• 256 GB, Бургундй: 1 789 долларов

• 512 GB, Блак: 2 139 долларов

• 512 GB, Силвер: 2 139 долларов

• 512 GB, Бургундй: 2 179 долларов

• 512 GB, Глакиер: 2 129 долларов

• 1 TB, Блак: 2 699 долларов

• 1 TB, Бургундй: 2 949 долларов

• 1 TB, Глакиер: 2 999 долларов

• 1 TB, Силвер: 2 999 долларов

Приведенные цены актуальны по состоянию на 19 октября 2026 года. Цены на смартфоны могут меняться ежедневно.

AppleiPhone 18 ProiPhone 18 Pro Maxцены на смартфоны
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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