Актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
На сегодняшний день объявлены цены на смартфоны iPhone Дуо, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и типа СИМ-карты. Установлены отдельные цены для версий Э-СИМ + Э-СИМ и СИМ + Э-СИМ. Согласно опубликованным данным, версия iPhone Дуо с 256 ГБ памяти предлагается по цене от 3199 долларов, а версия с 512 ГБ — от 3799 долларов.
Цены на iPhone Дуо
• 256 ГБ: 3199 долларов
• 512 ГБ: 3799 долларов
Версии Э-СИМ + Э-СИМ
iPhone 18 Pro, 256 ГБ:
• Силвер: 1549 долларов
• Глакиер: 1549 долларов
• Блак: 1549 долларов
• Бургундй: 1549 долларов
iPhone 18 Pro:
• 512 ГБ: 1819 долларов
• 1 ТБ: 2899 долларов
iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:
• Блак: 1729 долларов
• Силвер: 1739 долларов
• Глакиер: 1739 долларов
• Бургундй: 1779 долларов
iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:
• Блак: 1999 долларов
• Силвер: 2019 долларов
• Глакиер: 1999 долларов
• Бургундй: 2059 долларов
iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ: 2699 долларов
Версии СИМ + Э-СИМ
iPhone 18 Pro, 256 ГБ:
• Силвер: 1549 долларов
• Глакиер: 1579 долларов
• Блак: 1579 долларов
• Бургундй: 1579 долларов
iPhone 18 Pro:
• 512 ГБ: 1859 долларов
• 1 ТБ: 2799 долларов
iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:
• Глакиер: 1749 долларов
• Блак: 1739 долларов
• Силвер: 1739 долларов
• Бургундй: 1769 долларов
iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:
• Блак: 2049 долларов
• Силвер: 2079 долларов
• Бургундй: 2059 долларов
• Глакиер: 2049 долларов
iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ:
• Блак: 2679 долларов
• Бургундй: 2699 долларов
• Глакиер: 2999 долларов
• Силвер: 2999 долларов
Цены могут меняться ежедневно. По этой причине перед покупкой смартфона необходимо уточнить актуальную стоимость у продавца.
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