Актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max

·122·Технологии
Актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max

На сегодняшний день объявлены цены на смартфоны iPhone Дуо, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и типа СИМ-карты. Установлены отдельные цены для версий Э-СИМ + Э-СИМ и СИМ + Э-СИМ. Согласно опубликованным данным, версия iPhone Дуо с 256 ГБ памяти предлагается по цене от 3199 долларов, а версия с 512 ГБ — от 3799 долларов.

Цены на iPhone Дуо

• 256 ГБ: 3199 долларов

• 512 ГБ: 3799 долларов

Версии Э-СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro, 256 ГБ:

• Силвер: 1549 долларов

• Глакиер: 1549 долларов

• Блак: 1549 долларов

• Бургундй: 1549 долларов

iPhone 18 Pro:

• 512 ГБ: 1819 долларов

• 1 ТБ: 2899 долларов

iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:

• Блак: 1729 долларов

• Силвер: 1739 долларов

• Глакиер: 1739 долларов

• Бургундй: 1779 долларов

iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:

• Блак: 1999 долларов

• Силвер: 2019 долларов

• Глакиер: 1999 долларов

• Бургундй: 2059 долларов

iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ: 2699 долларов

Версии СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro, 256 ГБ:

• Силвер: 1549 долларов

• Глакиер: 1579 долларов

• Блак: 1579 долларов

• Бургундй: 1579 долларов

iPhone 18 Pro:

• 512 ГБ: 1859 долларов

• 1 ТБ: 2799 долларов

iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:

• Глакиер: 1749 долларов

• Блак: 1739 долларов

• Силвер: 1739 долларов

• Бургундй: 1769 долларов

iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:

• Блак: 2049 долларов

• Силвер: 2079 долларов

• Бургундй: 2059 долларов

• Глакиер: 2049 долларов

iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ:

• Блак: 2679 долларов

• Бургундй: 2699 долларов

• Глакиер: 2999 долларов

• Силвер: 2999 долларов

Цены могут меняться ежедневно. По этой причине перед покупкой смартфона необходимо уточнить актуальную стоимость у продавца.

iPhone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxЦены на смартфоны
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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