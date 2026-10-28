Обновлены цены на iPhone 18 Pro Max: полный список

По состоянию на 28 октября 2026 года были объявлены цены на смартфоны iPhone Дуо, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт. Ниже приведены цены на версии с поддержкой только электронных СИМ-карт (Э-СИМ), а также на версии с поддержкой обычной СИМ-карты и Э-СИМ.

Цены на iPhone Дуо

• 256 ГБ: 3099 долларов

• 512 ГБ: 3599 долларов

Версии Э-СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro, 256 ГБ:

• Силвер: 1539 долларов

• Глакиер: 1549 долларов

• Блак: 1539 долларов

• Бургундй: 1549 долларов

iPhone 18 Pro:

• 512 ГБ: 1819 долларов

• 1 ТБ: 2899 долларов

iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:

• Блак: 1729 долларов

• Силвер: 1739 долларов

• Глакиер: 1739 долларов

• Бургундй: 1779 долларов

iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:

• Блак: 1949 долларов

• Силвер: 1979 долларов

• Глакиер: 1979 долларов

• Бургундй: 1999 долларов

iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ: 2699 долларов

Версии СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro, 256 ГБ:

• Силвер: 1549 долларов

• Глакиер: 1589 долларов

• Блак: 1569 долларов

• Бургундй: 1569 долларов

iPhone 18 Pro:

• 512 ГБ: 1849 долларов

• 1 ТБ: 2799 долларов

iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:

• Глакиер: 1749 долларов

• Блак: 1739 долларов

• Силвер: 1739 долларов

• Бургундй: 1769 долларов

iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:

• Блак: 1999 долларов

• Силвер: 2029 долларов

• Бургундй: 1999 долларов

• Глакиер: 2029 долларов

iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ:

• Блак: 2679 долларов

• Бургундй: 2699 долларов

• Глакиер: 2999 долларов

• Силвер: 2999 долларов

Указанные цены актуальны на 28 октября 2026 года. Стоимость смартфонов может меняться ежедневно, поэтому перед покупкой необходимо уточнять текущую цену.