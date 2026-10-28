Обновлены цены на iPhone 18 Pro Max: полный список

·293·Технологии
Обновлены цены на iPhone 18 Pro Max: полный список

По состоянию на 28 октября 2026 года были объявлены цены на смартфоны iPhone Дуо, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт. Ниже приведены цены на версии с поддержкой только электронных СИМ-карт (Э-СИМ), а также на версии с поддержкой обычной СИМ-карты и Э-СИМ.

Цены на iPhone Дуо

• 256 ГБ: 3099 долларов

• 512 ГБ: 3599 долларов

Версии Э-СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro, 256 ГБ:

• Силвер: 1539 долларов

• Глакиер: 1549 долларов

• Блак: 1539 долларов

• Бургундй: 1549 долларов

iPhone 18 Pro:

• 512 ГБ: 1819 долларов

• 1 ТБ: 2899 долларов

iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:

• Блак: 1729 долларов

• Силвер: 1739 долларов

• Глакиер: 1739 долларов

• Бургундй: 1779 долларов

iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:

• Блак: 1949 долларов

• Силвер: 1979 долларов

• Глакиер: 1979 долларов

• Бургундй: 1999 долларов

iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ: 2699 долларов

Версии СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro, 256 ГБ:

• Силвер: 1549 долларов

• Глакиер: 1589 долларов

• Блак: 1569 долларов

• Бургундй: 1569 долларов

iPhone 18 Pro:

• 512 ГБ: 1849 долларов

• 1 ТБ: 2799 долларов

iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:

• Глакиер: 1749 долларов

• Блак: 1739 долларов

• Силвер: 1739 долларов

• Бургундй: 1769 долларов

iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:

• Блак: 1999 долларов

• Силвер: 2029 долларов

• Бургундй: 1999 долларов

• Глакиер: 2029 долларов

iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ:

• Блак: 2679 долларов

• Бургундй: 2699 долларов

• Глакиер: 2999 долларов

• Силвер: 2999 долларов

Указанные цены актуальны на 28 октября 2026 года. Стоимость смартфонов может меняться ежедневно, поэтому перед покупкой необходимо уточнять текущую цену.

iPhone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxЦены на смартфоны
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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