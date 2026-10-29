iPhone Дуо, 18 Pro и Pro Max: актуальные цены

По состоянию на 29 октября были объявлены цены на смартфоны серии iPhone 18. В списке представлены модели iPhone Дуо, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также их стоимость в зависимости от объема памяти, цвета и типа СИМ-карты.

Версия iPhone Дуо с объемом памяти 256 ГБ предлагается за 2999 долларов, а версия с 512 ГБ памяти — за 3449 долларов.

iPhone 18 Pro, Э-СИМ + Э-СИМ

• 256 ГБ, Силвер: 1529 долларов

• 256 ГБ, Глакиер: 1529 долларов

• 256 ГБ, Блак: 1529 долларов

• 256 ГБ, Бургундй: 1539 долларов

• 512 ГБ: 1799 долларов

• 1 ТБ: 2899 долларов

iPhone 18 Pro Max, Э-СИМ + Э-СИМ

• 256 ГБ, Блак: 1719 долларов

• 256 ГБ, Силвер: 1729 долларов

• 256 ГБ, Глакиер: 1739 долларов

• 256 ГБ, Бургундй: 1759 долларов

• 512 ГБ, Блак: 1949 долларов

• 512 ГБ, Силвер: 1979 долларов

• 512 ГБ, Глакиер: 1979 долларов

• 512 ГБ, Бургундй: 1999 долларов

• 1 ТБ: 2699 долларов

iPhone 18 Pro, СИМ + Э-СИМ

• 256 ГБ, Силвер: 1539 долларов

• 256 ГБ, Глакиер: 1589 долларов

• 256 ГБ, Блак: 1569 долларов

• 256 ГБ, Бургундй: 1569 долларов

• 512 ГБ: 1839 долларов

• 1 ТБ: 2799 долларов

iPhone 18 Pro Max, СИМ + Э-СИМ

• 256 ГБ, Глакиер: 1749 долларов

• 256 ГБ, Блак: 1739 долларов

• 256 ГБ, Силвер: 1739 долларов

• 256 ГБ, Бургундй: 1779 долларов

• 512 ГБ, Блак: 1999 долларов

• 512 ГБ, Силвер: 2029 долларов

• 512 ГБ, Бургундй: 1999 долларов

• 512 ГБ, Глакиер: 2029 долларов

• 1 ТБ, Блак: 2679 долларов

• 1 ТБ, Бургундй: 2699 долларов

• 1 ТБ, Глакиер: 2999 долларов

• 1 ТБ, Силвер: 2999 долларов

Указанные цены актуальны на 29 октября 2026 года. Согласно информации источника продаж, цены на смартфоны могут меняться ежедневно. Поэтому перед покупкой рекомендуется уточнять действующую стоимость.