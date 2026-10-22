В Узбекистане возникают проблемы при совершении голосовых звонков через Telegram

·65·Технологии
В Узбекистане возникают проблемы при совершении голосовых звонков через Telegram

В Узбекистане пользователи в социальных сетях жалуются на наблюдающиеся трудности при осуществлении голосовых звонков через мессенджер Telegram. По их словам, вызовы не соединяются или связь во время беседы часто прерывается. Некоторые пользователи сообщают, что после включения ВПН-сервиса звонки начинают снова работать.

Данная ситуация вызвала различные догадки среди интернет-пользователей. В частности, в соцсетях высказываются мнения о том, что возникающие проблемы могут быть направлены на стимулирование использования платных телефонных звонков мобильных операторов.

Однако на данный момент официальных доказательств того, что звонки через Telegram ограничиваются намеренно или что эта ситуация связана с интересами мобильных операторов, нет. Точная причина проблемы также полностью не объяснена в открытых источниках.

В то же время высказываются претензии по поводу повышения тарифов на мобильную связь в стране. На фоне этой ситуации Комитет по конкуренции изучает обоснованность удорожания тарифов.

Пока прямая связь между сбоями в звонках Telegram и ростом цен на мобильную связь не подтверждена. Для выяснения причин проблемы важное значение имеют официальные комментарии соответствующих организаций.

TelegramКомитет по конкуренциимобильная связьинтернет
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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