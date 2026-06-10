1 TB интернета или «Социальный пакет»: «Почта России» стала мобильным оператором

«Почта России» объявила о запуске пилотного проекта по оказанию услуг мобильной связи. Новый виртуальный оператор под брендом «Почта России Мобайл» начал работу в трех регионах: Тверской и Калининградской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Подключиться к услугам нового оператора можно в 1330 почтовых отделениях в этих регионах. Клиентам пока предлагаются два тарифных плана. Первый тариф предназначен для активных пользователей интернета и включает 1 TB трафика и 500 минут звонков. Ежемесячная плата за этот пакет составляет 300 рублей.

Второй тариф — «Социальный пакет» — разработан специально для пенсионеров, для подключения требуется соответствующее удостоверение. Этот пакет включает 200 минут, 200 СМС, 3 GB интернета, а также услугу «Виртуальный помощник» для защиты от спама и мошенников. Стоимость варьируется от 100 до 150 рублей в месяц в зависимости от региона.

Проект реализован на базе модели «умного виртуального оператора» (Смарт МВНО). В рамках этой модели «Почта России» предоставляет услуги под своим брендом, но использует ресурсы «Билайн» в качестве технической инфраструктуры и сетевой платформы.