OpenAI внедрила новый голосовой режим в настольное приложение ChatGPT

Компания OpenAI, лидер в сфере искусственного интеллекта, представила важное обновление для своего настольного приложения ChatGPT. Теперь пользователи могут не только общаться с помощью текста через компьютер, но и выполнять сложные задачи, а также управлять АИ-агентами посредством голосовых команд. Этот шаг означает еще более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в повседневный рабочий процесс. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Новая функция опирается на семейство моделей ГПТ-Ливе, представленных в начале этого месяца. Представители OpenAI подчеркивают, что данный голосовой режим полностью совместим с платформами ChatGPT Ворк и Кодекс. Система не ограничивается простым общением, она обладает способностью искать информацию на веб-сайтах и самостоятельно запускать различные приложения.

Для пользователей macOS создано особое удобство: благодаря функции Аппшотс ChatGPT может видеть информацию на экране, включая альтернативные тексты изображений (алт-текст). Это позволяет пользователю объяснить, что происходит на экране, или выполнить задание на основе открытого документа.

Управление сложными задачами с помощью голоса

В отличие от предыдущих голосовых версий для смартфонов, настольное приложение обладает гораздо более широкими возможностями. Если мобильная версия в основном ориентирована на общение, то компьютерное приложение понимает и выполняет многоэтапные команды. Например, пользователь может продиктовать сложную задачу, требующую нескольких действий, а ChatGPT задаст уточняющие вопросы, если потребуется дополнительная информация.

В демонстрационном видео, представленном компанией, разработчик попросил ChatGPT создать новый рабочий поток (треад), отправить «пулл рекуест» и определить первопричину ошибки в программе. Тот факт, что все эти действия были успешно выполнены с помощью одной голосовой команды, свидетельствует о значительном повышении производительности труда пользователей.

Согласно данным иксбт.ком, это обновление начало распространяться по всему миру с сегодняшнего дня. Кроме того, пользователи смогут использовать голосовые функции в системе Кодекс через удаленный доступ с помощью приложения для iOS. Это расширяет возможности для разработчиков писать или анализировать код на ходу.

В настоящее время конкуренция на рынке искусственного интеллекта также усиливается. Компания Anthropic обновила голосовой режим для своего бота Claude. Теперь Claude с помощью моделей Опус, Соннет и Хаику может работать в интеграции с такими популярными сервисами, как Gmail, Календар, Slack, Notion и Канва. Эта гонка между OpenAI и Anthropic способствует появлению более умных и удобных цифровых помощников для пользователей.