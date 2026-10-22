Почему в Узбекистане количество браков снижается уже 4 года подряд?
В Узбекистане количество браков в последние годы неуклонно снижается. В первой половине 2026 года в стране было официально зарегистрировано 92,3 тыс. браков. Этот показатель свидетельствует о продолжающемся спаде в статистике, связанной с созданием семей.
По данным Агентства статистики, количество браков сокращается ежегодно с 2022 года. Если в 2021 году было зарегистрировано 305,2 тыс. браков, то в 2022 году эта цифра составила 296,7 тыс.
В 2023 году было оформлено 283,8 тыс. браков. В 2024 году показатель снизился до 271,8 тыс., а в 2025 году — до 267,1 тыс.
В какие годы количество браков было наибольшим?
За годы независимости самый высокий показатель по бракам наблюдался в 2018 году. В том году было зарегистрировано 311,4 тыс. браков. В 2021 году этот показатель также достиг 305,2 тыс.
Самые низкие показатели приходятся на 1995–2000 годы. В частности, в 1995 году было оформлено 170,8 тыс. браков, а в 2000 году — 168,9 тыс.
Количество браков по годам:
1991 год — 270,3 тыс.;
1995 год — 170,8 тыс.;
2000 год — 168,9 тыс.;
2005 год — 184 тыс.;
2010 год — 292,3 тыс.;
2015 год — 287,6 тыс.;
2018 год — 311,4 тыс.;
2020 год — 296,8 тыс.;
2021 год — 305,2 тыс.;
2022 год — 296,7 тыс.;
2023 год — 283,8 тыс.;
2024 год — 271,8 тыс.;
2025 год — 267,1 тыс.
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