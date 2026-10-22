Почему в Узбекистане количество браков снижается уже 4 года подряд?

В Узбекистане количество браков в последние годы неуклонно снижается. В первой половине 2026 года в стране было официально зарегистрировано 92,3 тыс. браков. Этот показатель свидетельствует о продолжающемся спаде в статистике, связанной с созданием семей.

По данным Агентства статистики, количество браков сокращается ежегодно с 2022 года. Если в 2021 году было зарегистрировано 305,2 тыс. браков, то в 2022 году эта цифра составила 296,7 тыс.

В 2023 году было оформлено 283,8 тыс. браков. В 2024 году показатель снизился до 271,8 тыс., а в 2025 году — до 267,1 тыс.

В какие годы количество браков было наибольшим?

За годы независимости самый высокий показатель по бракам наблюдался в 2018 году. В том году было зарегистрировано 311,4 тыс. браков. В 2021 году этот показатель также достиг 305,2 тыс.

Самые низкие показатели приходятся на 1995–2000 годы. В частности, в 1995 году было оформлено 170,8 тыс. браков, а в 2000 году — 168,9 тыс.

Количество браков по годам: