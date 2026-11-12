Откуда берутся гигабайты в интернете? Какая огромная сеть скрывается за трафиком?
Вы покупаете 10, 20 или 50 гигабайт интернета для своего телефона. Но где на самом деле хранятся эти данные? Как они преодолевают океаны, страны и тысячи километров, чтобы за считанные секунды оказаться в вашем смартфоне? Самое интересное, что хотя кажется, будто интернет распространяется по воздуху, большая его часть передается через гигантские кабели, проложенные по всему миру.
Каждый день миллионы людей смотрят видео на YouTube, обмениваются сообщениями в Telegram, просматривают фото и ролики в Instagram. Для этого у мобильных операторов или интернет-провайдеров покупаются гигабайты. Однако многие глубоко не задумываются о том, что именно они покупают под понятием «интернет-трафик», откуда приходят эти данные и как они попадают на телефон.
На самом деле гигабайты, за которые вы платите, — это не какой-то материальный продукт. Это единица измерения объема цифровых данных, передаваемых через сеть. А для их доставки требуются дата-центры, тысячи километров оптоволоконных кабелей, телекоммуникационное оборудование, вышки мобильной связи и огромное количество электроэнергии.
Давайте разберемся на простых примерах, откуда берется интернет-трафик и как он доходит до нашего смартфона.
1. Точка отсчета интернета: огромные серверы и дата-центры
Видео, статьи, фотографии и другие цифровые данные, которые мы видим в интернете, хранятся на специальных компьютерах — серверах. Такие серверы работают в крупных зданиях, где размещены тысячи устройств, то есть в дата-центрах.
Например, вы открыли видео на YouTube. Ваш смартфон отправляет запрос на сервер, где хранится это видео. А сервер передает необходимые данные на ваше устройство через сеть.
Однако этот процесс не всегда происходит с единственного сервера, где лежит оригинал видео. Крупные платформы используют специальные серверы и сети доставки контента (КДН) в разных странах, чтобы быстрее доставлять данные пользователям. Поэтому, даже если видео, которое вы смотрите, на самом деле хранится на другом континенте, его копия может находиться на сервере поблизости от вас.
Значит, интернет-трафик — это объем цифровых данных, передаваемых с сервера на ваше устройство.
2. Как данные проходят через океаны?
Когда речь заходит об интернете, многие думают, что данные передаются только по воздуху. На самом деле основные международные пути связи мирового интернета организованы через оптоволоконные кабели.
Эти кабели проложены по дну океанов и морей, а также вдоль специальных маршрутов на суше. Они соединяют между собой континенты, страны и крупные телекоммуникационные сети.
Внутри оптоволоконных кабелей данные передаются не в виде электрического сигнала, а в виде световых импульсов. С помощью специальных лазеров и оптического оборудования цифровые данные преобразуются в световые сигналы и перемещаются по волокну.
Благодаря этому данные могут преодолевать огромные расстояния за короткое время. Конечно, хотя скорость их движения близка к скорости света, внутри кабеля свет распространяется медленнее, чем в вакууме.
3. Как интернет попадает в Узбекистан?
Данные, пришедшие из международных сетей, передаются во внутренние сети через телекоммуникационную инфраструктуру страны. В этом процессе участвуют магистральные оптоволоконные кабели, крупные провайдеры, центры обмена данными и другое сетевое оборудование.
В Узбекистане также существует телекоммуникационная инфраструктура для приема, обработки и распределения интернет-трафика по республике. Крупные операторы, такие как «Узбектелеком», являются важными участниками этой системы.
После этого данные доставляются в города, районы и населенные пункты через сети местных интернет-провайдеров и мобильных операторов.
4. Как интернет попадает на ваш смартфон?
После того как данные достигли города или района, начинается этап их передачи непосредственно на ваше устройство. Этот процесс различается в зависимости от того, как вы пользуетесь интернетом.
Через мобильный интернет:
Ucell, Beeline, Mobiuz, Uzmobile и другие мобильные операторы доставляют интернет-данные до базовых станций через свои сети. Антенны-вышки, установленные на улицах или на крышах зданий, входят в состав этих станций.
Ваш смартфон устанавливает связь с базовой станцией через радиоволны. В результате данные доходят от кабеля до станции, а оттуда — через беспроводную связь до вашего телефона.
Через Wi-Fi:
Ваш домашний интернет подключается к роутеру через кабель. А роутер раздает интернет-данные на телефон, компьютер, телевизор и другие устройства с помощью радиоволн Wi-Fi.
Поэтому, даже когда вы пользуетесь интернетом через Wi-Fi, данные должны откуда-то приходить. Просто на последнем этапе они доставляются на ваше устройство беспроводным способом.
5. Почему при просмотре видео на YouTube гигабайты быстро заканчиваются?
Данные в интернете передаются по сети, будучи разделенными на небольшие части — пакеты. Ваше устройство отправляет запрос на сервер, а сервер в ответ возвращает необходимые данные.
Например, когда вы открываете сайт, браузер запрашивает у сервера текст, изображения, видео и другие элементы. Каждый из них составляет определенный объем данных.
Интернет-трафик обычно измеряется в мегабайтах и гигабайтах:
1 килобайт (КБ) — небольшой объем данных;
1 мегабайт (МБ) — около тысячи килобайт данных;
1 гигабайт (ГБ) — примерно 1 000 мегабайт.
В точной системе исчисления 1 гигабайт также принимается за 1 024 мегабайта.
Расход трафика зависит от используемой вами услуги. Обычное текстовое сообщение требует очень мало данных. При отправке изображения объем становится больше. А при просмотре видео расход может увеличиться в несколько раз.
Например, трафик, расходуемый при просмотре часового видео, зависит от его качества. Видео низкого качества потребляет меньше, а видео высокого разрешения ХД или 4К — значительно больше гигабайт. Поэтому на вопрос «сколько интернета уйдет, если я посмотрю час видео?» сложно ответить одной цифрой.
6. Не только просмотр видео, другие действия тоже расходуют трафик
Многие считают, что гигабайты заканчиваются только при просмотре видео. На самом деле на подключенных к интернету устройствах одновременно могут работать несколько процессов.
Например:
фото, видео и голосовые сообщения в Telegram и других мессенджерах;
автоматически запускающиеся ролики в Instagram, TikTok и Facebook;
загрузка файлов в облачное хранилище в Google Photos и других сервисах;
автоматическое обновление приложений телефона;
обновления операционной системы;
онлайн-игры и видеозвонки.
Особенно процессы автоматического обновления и загрузки файлов в облачное хранилище могут расходовать интернет даже без ведома пользователя.
Поэтому, если гигабайты быстро заканчиваются, полезно проверить в настройках телефона, какое приложение сколько трафика использует.
7. Почему мы платим за интернет?
Один из самых интересных вопросов: если интернет распространяется через радиоволны, почему мы должны за него платить?
Потому что беспроводная часть интернета — это лишь последний этап огромной инфраструктуры. За ней стоят очень большие расходы.
Прокладка оптоволоконного кабеля по дну океана, строительство магистральных сетей на суше, размещение серверов, их охлаждение, обеспечение электроэнергией, установка базовых станций и постоянный ремонт оборудования требуют огромных средств.
Кроме того, операторы мобильной связи также несут расходы на использование радиочастот, увеличение емкости сети и непрерывное обслуживание абонентов.
Гигабайты, которые вы покупаете, являются частью услуги по доставке данных на ваше устройство именно через эту инфраструктуру.
Заключение: гигабайт, который вы покупаете, — это не просто цифра
Интернет-трафик в вашем телефоне не появляется просто из воздуха. За ним стоит система серверов, соединяющих весь мир, кабели на дне океанов, магистральные сети, базовые станции и сложные технологии.
Когда вы за несколько секунд открываете видео, тысячи устройств и сетевого оборудования в разных точках мира работают сообща.
Поэтому в следующий раз, когда увидите, что гигабайты на вашем смартфоне уменьшились, вспомните, какая огромная цифровая инфраструктура работает за этими цифрами.
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