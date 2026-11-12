Откуда берутся гигабайты в интернете? Какая огромная сеть скрывается за трафиком?

Вы покупаете 10, 20 или 50 гигабайт интернета для своего телефона. Но где на самом деле хранятся эти данные? Как они преодолевают океаны, страны и тысячи километров, чтобы за считанные секунды оказаться в вашем смартфоне? Самое интересное, что хотя кажется, будто интернет распространяется по воздуху, большая его часть передается через гигантские кабели, проложенные по всему миру.

Каждый день миллионы людей смотрят видео на YouTube, обмениваются сообщениями в Telegram, просматривают фото и ролики в Instagram. Для этого у мобильных операторов или интернет-провайдеров покупаются гигабайты. Однако многие глубоко не задумываются о том, что именно они покупают под понятием «интернет-трафик», откуда приходят эти данные и как они попадают на телефон.

На самом деле гигабайты, за которые вы платите, — это не какой-то материальный продукт. Это единица измерения объема цифровых данных, передаваемых через сеть. А для их доставки требуются дата-центры, тысячи километров оптоволоконных кабелей, телекоммуникационное оборудование, вышки мобильной связи и огромное количество электроэнергии.

Давайте разберемся на простых примерах, откуда берется интернет-трафик и как он доходит до нашего смартфона.

1. Точка отсчета интернета: огромные серверы и дата-центры

Видео, статьи, фотографии и другие цифровые данные, которые мы видим в интернете, хранятся на специальных компьютерах — серверах. Такие серверы работают в крупных зданиях, где размещены тысячи устройств, то есть в дата-центрах.

Например, вы открыли видео на YouTube. Ваш смартфон отправляет запрос на сервер, где хранится это видео. А сервер передает необходимые данные на ваше устройство через сеть.

Однако этот процесс не всегда происходит с единственного сервера, где лежит оригинал видео. Крупные платформы используют специальные серверы и сети доставки контента (КДН) в разных странах, чтобы быстрее доставлять данные пользователям. Поэтому, даже если видео, которое вы смотрите, на самом деле хранится на другом континенте, его копия может находиться на сервере поблизости от вас.

Значит, интернет-трафик — это объем цифровых данных, передаваемых с сервера на ваше устройство.

2. Как данные проходят через океаны?

Когда речь заходит об интернете, многие думают, что данные передаются только по воздуху. На самом деле основные международные пути связи мирового интернета организованы через оптоволоконные кабели.

Эти кабели проложены по дну океанов и морей, а также вдоль специальных маршрутов на суше. Они соединяют между собой континенты, страны и крупные телекоммуникационные сети.