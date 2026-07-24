Anthropic обновила голосовой режим Claude: теперь он стал еще умнее

Компания Anthropic, один из лидеров на рынке AI, кардинально обновила систему голосового общения в своем чат-боте Claude. Это обновление стало достойным ответом на голосовые функции, представленные OpenAI для ChatGPT, и позволяет пользователям выполнять более сложные задачи с помощью голоса. Теперь Claude не только быстро отвечает, но и способен вести глубокие аналитические беседы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Если раньше голосовой режим Claude работал только на базе простейшей модели Хаику, то теперь пользователи могут выбирать между моделями Опус, Соннет и Хаику. По заявлению компании, система автоматически выбирает самую быструю версию модели, которую пользователь использовал в текстовом чате в последний раз. Это значительно повышает качество голосового взаимодействия.

Интеграция с внешними приложениями

Одним из важнейших преимуществ новой версии является способность работать с другими платформами. Claude теперь интегрирован с такими популярными сервисами, как Gmail, Google Календар, Slack, Канва и Notion. Это позволяет пользователям с помощью голосовых команд изменять время встреч, создавать черновики электронных писем или создавать новые документы в Notion.

Стоит отметить, что эта функциональность выделяет Claude на фоне главного конкурента — OpenAI. Хотя ChatGPT улучшил стиль голосового общения, он все еще не обладает способностью выполнять задачи с помощью различных внешних инструментов. Anthropic же делает основной упор именно на продуктивность и практический результат.

Новый голосовой режим может помочь пользователям в следующих направлениях:

Анализ длительных сложных дискуссий;

Предоставление рекомендаций и обратной связи по стилю общения;

Отработка процессов презентации (питч) для клиентов;

Исследование рынка и обмен идеями по новым продуктам (браинсторминг).

Также голосовой режим Claude получил поддержку нескольких языков. В настоящее время пользователи могут общаться на английском, французском, немецком, хинди, индонезийском, итальянском, японском, корейском, португальском и испанском языках. Однако перед началом общения пользователю необходимо вручную настроить язык.

На данный момент новые функции доступны всем пользователям в бета-версии. Следует помнить, что бесплатные пользователи ограничены моделью Хаику и могут подключить только одно внешнее приложение. Владельцы платной подписки могут использовать все возможности в полном объеме.