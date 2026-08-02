Поездки узбекистанцев в Турцию резко возросли: стала известна главная цель

В первые шесть месяцев 2026 года Турция оставалась одним из самых популярных зарубежных направлений среди узбекистанцев. За полгода число граждан Узбекистана, направившихся в эту страну, превысило 127 тысяч, увеличившись за год почти на четверть.

Самая интересная часть цифр проявилась не в количестве поездок, а в их распределении по целям: четверо из каждых пяти узбекистанцев, отправившихся в Турцию, выбрали обычное путешествие.

За полгода в Турцию отправились более 127 тысяч граждан

По данным Национального комитета статистики, в январе–июне 2026 года в туристических целях в Турцию совершили поездки 127 241 гражданин Узбекистана.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 25,2 тысячи человек, или на 24,7 процента. По подсчетам, в первом полугодии прошлого года число узбекистанцев, посетивших Турцию, составляло примерно 102 тысячи человек.

Значит, за год к числу поездок в турецком направлении добавилось еще около 25 тысяч человек.

Основная цель — путешествие

В официальной информации также отдельно указаны цели поездок граждан, побывавших в Турции:

путешествие — 104 289 человек;

посещение родственников — 19 629 человек;

лечение — 1 608 человек;

служебные цели — 967 человек;

учеба — 748 человек.

Таким образом, почти 82 процента всех поездок пришлись на долю отдыха и путешествий. А те, кто отправился с целью навестить родственников, составили более 15 процентов от общего показателя.

Остальные поездки были связаны с лечением, служебными обязанностями и образованием.

Турция на шестом месте среди самых популярных направлений

В первом полугодии 2026 года около 3,5 миллиона граждан Узбекистана выехали за рубеж в туристических целях. Больше всего они посещали Кыргызскую Республику, Казахстан, Таджикистан, Россию и Саудовскую Аравию.

А Турция с 127 241 посетителем заняла шестое место среди стран, куда чаще всего путешествуют узбекистанцы. За ней расположились ОАЭ, Китай, Египет и Вьетнам.

Эти цифры показывают, что Турция превратилась в многоцелевое направление, выбираемое не только для отдыха на море, но и для навестить родственников, лечения, работы и образования.

Число путешественников исчисляется сотнями людей ежедневно

Если перевести полугодовой результат в среднесуточный показатель, то в первой половине 2026 года ежедневно в Турцию отправлялись около 700 узбекистанцев.

Примерно 576 из них ехали с целью путешествия, а 108 — навестить родственников. Это средний расчет, сделанный на основе официальных цифр, и в зависимости от сезона ежедневный поток может существенно различаться.

В Узбекистан также прибывает всё больше турков

Туристическое движение между двумя странами носит не односторонний характер. В январе–июне 2026 года из Турции в Узбекистан с туристическими целями прибыли 95 466 граждан.

За этот период Турция заняла восьмое место среди стран, направивших наибольшее число туристов в Узбекистан.

Следовательно, в первом полугодии число тех, кто отправился из Узбекистана в Турцию, примерно на 32 тысячи человек превысило количество прибывших из Турции в Узбекистан.

Интерес к Турции не снижается

Рост на 24,7 процента свидетельствует о том, что популярность Турции среди узбекистанцев неуклонно растет. В частности, тот факт, что более 104 тысяч граждан выбрали именно цель путешествия, наглядно демонстрирует высокий спрос на отдых в этом направлении.

В то же время солидная доля тех, кто поехал навестить родственников, показывает, что человеческие и семейные связи между двумя странами также играют важную роль в потоке поездок.

А вы путешествовали в Турцию за последний год? Напишите в комментариях, что стало причиной вашего выбора этого направления.