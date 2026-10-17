Шавкат Мирзиёев принял главу АФК Шейха Салмана — важные договоренности

·39·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев принял главу АФК Шейха Салмана — важные договоренности

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 17 октября принял находящегося в нашей стране с рабочим визитом президента Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Шейха Салмана бин Ибрагима Аль Халифу.

В ходе беседы были всесторонне обсуждены вопросы дальнейшего выведения на более высокий уровень многостороннего, эффективного партнерства между Узбекистаном и главной футбольной организацией континента, а также реализации перспективных совместных проектов.

«Высокое внимание к профессиональному и любительскому футболу»

Глава АФК высоко оценил проводимую в нашей стране политику по развитию спорта, в частности, игры миллионов — футбола:

  • Инфраструктура и учебная база: Было особо отмечено возведение в нашей стране современных стадионов, тренировочных полей и баз подготовки тренеров, отвечающих самым последним международным требованиям, в целях поддержки любительского и профессионального футбола;

  • Повышение массовости: Практические шаги по утверждению здорового образа жизни среди молодежи по инициативе Президента и приобщению футбола к каждому дому произвели большое впечатление на руководство континентального футбола.

От махаллей до академий: Новые программы и проекты

На встрече были определены следующие приоритетные направления по популяризации футбола среди подрастающего поколения и выявлению талантов:

  • «Футбольная площадка в каждой махалле»: Совместное продвижение проектов по широкому вовлечению детей и подростков в спорт с раннего возраста, созданию благоприятных спортивных условий в регионах в рамках этой масштабной программы;

  • Сеть футбольных академий: Развитие специализированных футбольных академий, функционирующих на основе современных требований, и обогащение их методической базы;

  • Селекция и повышение квалификации: Совершенствование системы раннего отбора (скаутинга) талантливых молодых футболистов и расширение методической помощи экспертов АФК в подготовке местных спортсменов и тренерского состава.

Проведение международных турниров

Стороны выразили единогласное мнение по вопросу регулярного проведения в Узбекистане крупных региональных и континентальных соревнований:

  • Женские и юношеские чемпионаты: Достигнута договоренность об организации и проведении на высоком уровне в нашей стране крупных континентальных чемпионатов среди юношей и женщин под эгидой АФК;

  • Рост международного авторитета: Данные соглашения служат дальнейшему укреплению организационного потенциала и авторитета Узбекистана в азиатском футболе.

Шавкат МирзиёевАзиатская футбольная конфедерацияШейх Салман бин Ибрагим Аль ХалифаФутбольные академии Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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