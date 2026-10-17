Шавкат Мирзиёев принял главу АФК Шейха Салмана — важные договоренности

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 17 октября принял находящегося в нашей стране с рабочим визитом президента Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Шейха Салмана бин Ибрагима Аль Халифу.

В ходе беседы были всесторонне обсуждены вопросы дальнейшего выведения на более высокий уровень многостороннего, эффективного партнерства между Узбекистаном и главной футбольной организацией континента, а также реализации перспективных совместных проектов.

«Высокое внимание к профессиональному и любительскому футболу»

Глава АФК высоко оценил проводимую в нашей стране политику по развитию спорта, в частности, игры миллионов — футбола:

Инфраструктура и учебная база: Было особо отмечено возведение в нашей стране современных стадионов, тренировочных полей и баз подготовки тренеров, отвечающих самым последним международным требованиям, в целях поддержки любительского и профессионального футбола;

Повышение массовости: Практические шаги по утверждению здорового образа жизни среди молодежи по инициативе Президента и приобщению футбола к каждому дому произвели большое впечатление на руководство континентального футбола.

От махаллей до академий: Новые программы и проекты

На встрече были определены следующие приоритетные направления по популяризации футбола среди подрастающего поколения и выявлению талантов:

«Футбольная площадка в каждой махалле»: Совместное продвижение проектов по широкому вовлечению детей и подростков в спорт с раннего возраста, созданию благоприятных спортивных условий в регионах в рамках этой масштабной программы;

Сеть футбольных академий: Развитие специализированных футбольных академий, функционирующих на основе современных требований, и обогащение их методической базы;

Селекция и повышение квалификации: Совершенствование системы раннего отбора (скаутинга) талантливых молодых футболистов и расширение методической помощи экспертов АФК в подготовке местных спортсменов и тренерского состава.

Проведение международных турниров

Стороны выразили единогласное мнение по вопросу регулярного проведения в Узбекистане крупных региональных и континентальных соревнований: