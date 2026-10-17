В Узбекистане приближается сезон гриппа: кому следует быть особенно осторожным?

В Узбекистане в осенне-зимний период может возрасти уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По данным Министерства здравоохранения, подобные случаи чаще всего наблюдаются в период с ноября по февраль.

Специалисты обращают особое внимание на детей дошкольного возраста и пожилых людей старше 65 лет. У этих групп высок риск тяжелого течения болезни, а также развития серьезных осложнений, таких как пневмония.

В рамках подготовки к росту сезонных заболеваний принимаются необходимые меры в медицинских учреждениях, поликлиниках и службах скорой медицинской помощи. Медработники призывают граждан не оставлять без внимания симптомы болезни, а при ухудшении состояния своевременно обращаться к врачу.

При этом, по информации министерства, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной. Специалисты отмечают, что сезонный рост случаев гриппа и ОРВИ — это естественный процесс, наблюдаемый ежегодно, что само по себе не означает возникновения чрезвычайной эпидемии.

Врачи рекомендуют для защиты от болезни соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать помещения, при появлении симптомов заболевания снижать риск заражения окружающих и при необходимости получать медицинскую консультацию.