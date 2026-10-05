Революция в азиатском футболе: вместо отбора на ЧМ и Кубок Азии будет введена Лига наций

В системе международных соревнований для национальных сборных азиатского континента в ближайшие годы ожидается исторический коренной перелом. По данным авторитетного издания ESPN, Азиатская футбольная конфедерация (АФК) планирует с 2030 года официально ввести новый турнир — Лигу наций Азии, которая будет напрямую влиять на традиционные отборочные этапы чемпионата мира и Кубка Азии.

Данный проект, впервые выдвинутый в декабре прошлого года, нацелен на резкое сокращение товарищеских матчей в азиатском футболе и формирование высококонкурентного и стратегического турнира. Соревнование будет организовываться раз в два года, а команды будут разделены на три дивизиона (лиге):

1-й дивизион (элита): 18 команд;

2-й дивизион: 18 команд;

3-й дивизион: 11 команд.

Также между дивизионами будет действовать система повышения и понижения в классе. А восемь лучших сборных высшего дивизиона поборются в плей-офф за главный кубок Лиги наций.

Как будут распределяться путевки на чемпионат мира?

Первые матчи Лиги наций, связанные с Мундиалем, планируется провести в 2032/2033 годах. Посредством данного турнира путевки на чемпионат мира будут распределяться в следующем формате:

Прямые квоты: Команды, занявшие самые высокие 1–6 места в первом дивизионе (элите), получат прямые путевки на ЧМ;

Возможность плей-офф: Национальные сборные, занявшие 7–10 позиции, сыграют между собой в стадии плей-офф за оставшиеся 2 путевки, выделенные для континента;

Межконтинентальный выход: Команда, занявшая третье место в плей-офф, отправится в межконтинентальные стыковые (плей-офф) матчи.

Кубок Азии может быть перенесен на 2032 год: старт в 2030 году

Первое соревнование в новом формате начнется именно в 2030 году и будет связано с Кубком Азии:

Путь на первенство континента: В этом турнире все 18 команд 1-го дивизиона, а также сборные, вошедшие в топ-6 во 2-м дивизионе, напрямую выйдут в финальную стадию Кубка Азии;

Изменение в календаре: В целях адаптации данной новой системы и механизма отбора предлагается перенести следующий Кубок Азии с 2031 на 2032 год.

Пилотный турнир 2028 года: как будут отбираться команды?

Прежде чем полностью перейти на новую систему, АФК планирует организовать тестовый пилотный турнир в 2028/2029 годах для практической проверки всех механизмов.

Именно результаты и рейтинговые очки, показанные в этом тестовом соревновании, послужат основным критерием при распределении сборных по дивизионам (первой, второй и третьей лигам) в первом розыгрыше Лиги наций Азии, который официально стартует в 2030 году. Данная реформа создаст совершенно новые и ответственные условия для национальной сборной Узбекистана и других лидеров региона в деле завоевания путевок на международные турниры.