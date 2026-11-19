Азиатская футбольная конфедерация (АФК) объявила имена лучших футболистов года. В распределении наград особое внимание привлекли представители Южной Кореи и Ирана: Ли Кан Ин второй год подряд был признан лучшим азиатским футболистом, выступающим за рубежом, а Алиреза Бейранванд стал обладателем одной из самых престижных индивидуальных наград континента, установив историческое достижение для вратарей.

Ли Кан Ин стал лучшим второй год подряд

25-летний член сборной Южной Кореи Ли Кан Ин сохранил за собой звание лучшего азиатского футболиста, выступающего за рубежом. Это стало его второй победой подряд в данной номинации.

Талантливый полузащитник за последние годы стал одним из заметных представителей европейского футбола. В июле он перешел из парижского «ПСЖ» в испанский «Атлетико».

Алиреза Бейранванд стал футболистом года в Азии

34-летний иранский вратарь Алиреза Бейранванд был объявлен футболистом года в Азии. Представитель клуба «Трактор Сази» вошел в историю футбола как первый голкипер, удостоившийся этой награды.

Этот результат означает, что вратарь добился одного из высших индивидуальных признаний в континентальном футболе. Победа Бейранванда оценивается как историческое событие, имеющее особое значение не только для иранского футбола, но и для азиатских вратарей в целом.

Как вы считаете, насколько справедлив выбор Азиатской футбольной конфедерации в этом году и есть ли у узбекских футболистов шансы стать победителями в этих номинациях в следующем году? Оставляйте свои мнения в комментариях!