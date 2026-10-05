Сборная Узбекистана в элитном дивизионе: каков новый механизм выхода на ЧМ-2034?

Азиатская конфедерация футбола (АКФ) предпринимает историческую реформу, предусматривающую масштабные изменения в системе календаря континентального футбола и отборочных матчей. Как сообщает Асеан Футбалл, организация планирует с 2030 года официально запустить новое соревнование — Лигу наций Азии.

Данный турнир послужит не просто самостоятельным кубком, а основным соревнованием, которое будет полностью интегрировано в официальную систему отбора на чемпионат мира 2034 года. В результате скучные товарищеские матчи заменят серьезные стратегические баталии.

47 команд и 3 дивизиона: каким будет формат турнира?

Согласно предлагаемому новому проекту, все 47 национальных сборных-членов АКФ в зависимости от их рейтинга и потенциала будут разделены на три лиги (дивизиона):

Высший (элитный) дивизион: 18 сильнейших сборных континента;

Остальные дивизионы: Все остальные команды распределятся между 2-м и 3-м дивизионами;

Межлиговые обмены: В турнире будет действовать классическая система ротации с повышением и понижением в классе между дивизионами.

Как распределятся путевки на ЧМ-2034?

Этап Лиги наций, привязанный именно к отбору на чемпионат мира, станет для сборных континента самым основным и удобным путем попасть на Мундиаль:

6 прямых квот: По итогам матчей высшего дивизиона сборные, занявшие 1–6 места, получат прямые путевки на чемпионат мира 2034 года;

Шанс в плей-офф: 4 сборные, занявшие 7–10 позиции в элитном дивизионе, сыграют между собой в матчах плей-офф за дополнительные 2 прямые путевки, выделенные Азии;

Межконтинентальная борьба: Команда, занявшая место сразу за победителями плей-офф, получит право участвовать в межконтинентальном переходном турнире.

Дополнительная и удобная возможность для Узбекистана

Национальная сборная Узбекистана, впервые в своей истории обеспечившая себе путевку на чемпионат мира 2026 года, стабильно удерживает свои позиции и рейтинг в азиатском футболе на высоком уровне.

По мнению специалистов, наши представители займут постоянное место в высшем дивизионе новой системы. Это даст Узбекистану огромное стратегическое преимущество: регулярно состязаться с грандами континента, повышать опыт и, самое главное, напрямую решать задачу выхода на чемпионат мира 2034 года через Лигу наций, минуя трудности традиционного поэтапного отбора.