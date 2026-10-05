Сборная Узбекистана в элитном дивизионе: каков новый механизм выхода на ЧМ-2034?

·50·Спорт
Сборная Узбекистана в элитном дивизионе: каков новый механизм выхода на ЧМ-2034?

Азиатская конфедерация футбола (АКФ) предпринимает историческую реформу, предусматривающую масштабные изменения в системе календаря континентального футбола и отборочных матчей. Как сообщает Асеан Футбалл, организация планирует с 2030 года официально запустить новое соревнование — Лигу наций Азии.

Данный турнир послужит не просто самостоятельным кубком, а основным соревнованием, которое будет полностью интегрировано в официальную систему отбора на чемпионат мира 2034 года. В результате скучные товарищеские матчи заменят серьезные стратегические баталии.

47 команд и 3 дивизиона: каким будет формат турнира?

Согласно предлагаемому новому проекту, все 47 национальных сборных-членов АКФ в зависимости от их рейтинга и потенциала будут разделены на три лиги (дивизиона):

  • Высший (элитный) дивизион: 18 сильнейших сборных континента;

  • Остальные дивизионы: Все остальные команды распределятся между 2-м и 3-м дивизионами;

  • Межлиговые обмены: В турнире будет действовать классическая система ротации с повышением и понижением в классе между дивизионами.

Как распределятся путевки на ЧМ-2034?

Этап Лиги наций, привязанный именно к отбору на чемпионат мира, станет для сборных континента самым основным и удобным путем попасть на Мундиаль:

  • 6 прямых квот: По итогам матчей высшего дивизиона сборные, занявшие 1–6 места, получат прямые путевки на чемпионат мира 2034 года;

  • Шанс в плей-офф: 4 сборные, занявшие 7–10 позиции в элитном дивизионе, сыграют между собой в матчах плей-офф за дополнительные 2 прямые путевки, выделенные Азии;

  • Межконтинентальная борьба: Команда, занявшая место сразу за победителями плей-офф, получит право участвовать в межконтинентальном переходном турнире.

Дополнительная и удобная возможность для Узбекистана

Национальная сборная Узбекистана, впервые в своей истории обеспечившая себе путевку на чемпионат мира 2026 года, стабильно удерживает свои позиции и рейтинг в азиатском футболе на высоком уровне.

По мнению специалистов, наши представители займут постоянное место в высшем дивизионе новой системы. Это даст Узбекистану огромное стратегическое преимущество: регулярно состязаться с грандами континента, повышать опыт и, самое главное, напрямую решать задачу выхода на чемпионат мира 2034 года через Лигу наций, минуя трудности традиционного поэтапного отбора.

Азиатская конфедерация футболаЛига наций АзииЧемпионат мира 2034Национальная сборная Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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