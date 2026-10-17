В Ташкенте прошли важные переговоры с президентом АФК шейхом Салманом

·51·Спорт
В Ташкенте прошли важные переговоры с президентом АФК шейхом Салманом

В Узбекистане с целью ознакомления с широкомасштабными реформами, реализуемыми в сфере футбола, проектами современной инфраструктуры, а также вывода перспективного сотрудничества на новый уровень находящаяся в нашей стране авторитетная делегация во главе с президентом Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейхом Салманом бин Ибрагимом аль-Халифой провела официальную встречу в Ташкенте.

В данном диалоге, состоявшемся в Национальном футбольном центре, приняли участие президент АФК Баходир Курбанов, министр спорта Адхам Икрамов, первый вице-президент АФК Равшан Эрматов и представители руководства АФК.

Внимание государства и исторические достижения в футболе

В ходе встречи было особо подчеркнуто, что за последние годы связи между Узбекизоном и континентальной футбольной организацией поднялись на новый уровень:

  • Поддержка на уровне государственной политики: Было отмечено, что исторические постановления и инициативы главы нашего государства, направленные на развитие футбола, служат главным фактором подлинной популяризации игры миллионов в нашей стране и доведения инфраструктуры до международных стандартов;

  • Путевка на Мундиаль и народный праздник: Было признано, что футбол превратился в Узбекистане в общенациональное движение, а выход национальной сборной на Чемпионат мира подарил всему нашему народу незабываемый исторический праздник и чувство гордости.

«Узбекистан — самый надежный и близкий партнер АФК»

Руководитель АФК шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа высоко оценил спортивную инфраструктуру и организаторский потенциал нашей страны:

  • Соревнования высокого уровня: Лидер континентального футбола особо подчеркнул, что Узбекистан в последние годы безупречно провел престижные чемпионаты Азии среди молодежи и женщин, проявив себя в качестве надежного хозяина;

  • Проведение Чемпионата мира ФИФА У-20: Президент АФК выразил полную уверенность в том, что Чемпионат мира ФИФА У-20, который пройдет в следующем году на футбольных полях Узбекистана и Азербайджана совместно, также будет организован на основе самых высоких международных стандартов;

  • Проекты будущего: Стороны договорились о поддержке детского и юношеского футбола, повышении квалификации местных специалистов и реализации новых совместных стратегических проектов.

Эта встреча в очередной раз доказала, что Узбекистан превращается в один из авторитетных центров не только на континенте, но и на карте мирового футбола.

Азиатская конфедерация футболаШейх Салман бин Ибрагим аль-ХалифаЧемпионат мира FIFA U-20Континентальная футбольная организация
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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