Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан (фото)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 октября прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Нынешний визит главы государства связан не с одним, а с двумя важными международными диалогами: 8 октября пройдет восьмая консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана, а 9 октября состоится очередной саммит Содружества Независимых Государств.

В аэропорту города Туркменбаши президента встретили заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и другие официальные лица.

Мирзиёев в Туркменистане: когда пройдут основные встречи?

Рабочий визит Шавката Мирзиёева рассчитан на 7–9 октября.

Программа визита включает ряд мероприятий, направленных на обсуждение регионального сотрудничества и важных вопросов международной повестки дня.

8 октября глава Узбекистана примет участие в восьмой консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

А 9 октября Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ.

В рамках мероприятий также запланировано проведение ряда двусторонних встреч.

Что обсудят Центральная Азия и Азербайджан?

В повестку дня консультативной встречи 8 октября вошли вопросы укрепления политико-дипломатического сотрудничества в регионе, углубления торгово-экономических связей и расширения партнерства в энергетической сфере.

Охрана окружающей среды, адаптация к изменению климата, развитие сотрудничества в сферах культуры, образования и науки также станут основными направлениями. Планируется обсудить и вопросы расширения молодежных связей.

На встрече планируется обменяться мнениями по актуальным вопросам регионального и международного значения, а также по приоритетным задачам обеспечения мира, стабильности и безопасности.

9 октября — саммит СНГ

Еще одной важной частью визита президента Мирзиёева станет заседание Совета глав государств СНГ, которое пройдет 9 октября.

На нем будут подведены итоги многостороннего сотрудничества в рамках Содружества и обсуждены перспективы его дальнейшего развития.

Планируется уделить особое внимание в связи с тем, что в этом году отмечается 35-летие создания СНГ. По итогам мероприятий предусмотрено принятие пакета совместных документов.

Двусторонний диалог с Туркменистаном также в планах

Визит не ограничится только многосторонними саммитами.

Президент Мирзиёев планирует провести встречи и с руководством Туркменистана. Министерство иностранных дел Туркменистана также сообщило о предстоящих встречах между руководителями Узбекистана и Туркменистана.

Эти диалоги могут стать важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов отношений между двумя странами.

Один визит — несколько важных направлений

Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Туркменистан охватывает сразу несколько важных направлений повестки дня.

С одной стороны — вопросы дальнейшего укрепления политических, экономических и гуманитарных связей между Центральной Азией и Азербайджаном.

С другой — перспективы многостороннего сотрудничества в рамках СНГ.

В дополнение к этому состоятся двусторонние диалоги между Узбекистаном и Туркменистаном.

В связи с этим 7–9 октября Туркменистан превратится в один из центров региональных и международных дипломатических диалогов.

Для Узбекистана же этот визит послужит важной площадкой для продвижения позиций по региональному сотрудничеству, экономическому партнерству, энергетике, безопасности и многосторонней дипломатии.