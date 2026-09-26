В истории экономико-стратегического партнерства между Узбекистаном и США открывается новая, беспрецедентная страница. Официально объявлено, что Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит масштабную делегацию, состоящую из более чем 100 крупнейших и самых влиятельных представителей американского бизнеса, и посетит город Самарканд. В рамках этой встречи глобального уровня, принимающей стороной которой выступит Самарканд, также пройдут авторитетные переговоры лидеров стран Центральной Азии и США в формате «К5+1».

В повестку дня встречи вошли вопросы привлечения прямых иностранных инвестиций на миллиарды долларов в экономику Узбекистана и региона, многократного расширения взаимного товарооборота, а также выведения сотрудничества в сфере современной «зеленой» и традиционной энергетики на стратегический уровень. Самое удивительное, что в составе американской делегации подтверждено присутствие высшего руководства ведущих технологических гигантов мира — таких брендов, как Apple, Google, а также лидера медиаиндустрии Netflix. Это превратит Самарканд не только в исторический туристический центр, но и в новую столицу глобальных финансовых потоков и ИТ-сделок.

«100 компаний, Марко Рубио и гиганты Кремниевой долины»: 5 ключевых пунктов Самаркандской встречи

Самые важные факты о визите бизнес-делегации США в Узбекистан:

Прибытие более 100 компаний США: крупнейшие предприятия Америки, охватывающие различные экономические сферы, соберутся в Самарканде;

Миссия под руководством Марко Рубио: Госсекретарь США лично возглавит делегацию предпринимателей и примет участие в официальных встречах;

Формат «К5+1» и геоэкономика: в рамках формата сотрудничества пяти государств Центральной Азии и США будут приняты важные региональные решения;

Apple, Google и Netflix в Узбекистане: приезд флагманов мирового ИТ- и медиарынка откроет для нашей страны рынок новых технологий и услуг;

Мллиардные инвестиции и энергетика: по итогам переговоров ожидается подписание крупных инвестиционных соглашений в области энергетики, инфраструктуры и цифровой экономики.

Экономический саммит Узбекистан — США: Масштаб проектов и классификация участников

Сравнение параметров исторического визита в Самарканде и ожидаемых отраслевых результатов:

Показатели и критерии Показатели Самаркандского саммита и бизнес-форума Глава делегации и статус Госсекретарь США Марко Рубио (Правительственная и бизнес-миссия высокого уровня) Количество участвующих американских компаний Более 100 транснациональных корпораций и промышленных гигантов Привлеченные мировые бренды Apple, Google, Netflix и энергетические компании Платформа для переговоров Формат «К5+1» и специальный бизнес-форум Узбекистан — США Основные направления и отрасли ИТ-технологии, энергетическая безопасность, товарооборот и инфраструктура Ожидаемый финансовый эффект Прямые инвестиционные сделки на миллиарды долларов и новые рабочие места

Экономическая и геополитическая экспертиза: Почему Apple и Google стремятся в Самарканд?

Выводы международных экономистов, инвестиционных аналитиков и политологов:

«Центральная Азия — новый рынок для Кремниевой долины»: личный визит таких технологических гигантов, как Apple и Google, объясняется бурным развитием ИТ-сферы в Узбекистане, обилием молодых талантов и либерализацией цифровой инфраструктуры; это открывает путь к созданию официальных представительств и серверных баз этих компаний в республике;

Превосходство США в энергетическом секторе: в регионе высока потребность в передовых технологиях США в области возобновляемых источников энергии и модернизации электроснабжения; данный саммит станет важным стимулом для диверсификации энергетики Узбекистана;

Геополитическое доверие и баланс: личный приезд Госсекретаря США Марко Рубио с 100 компаниями свидетельствует о том, что Вашингтон официально признал Узбекистан главным экономическим драйвером и надежным партнером в Центральной Азии.

Как вы думаете, как приезд в Самарканд богатейших компаний мира, таких как Apple, Google и Netflix, изменит ИТ- и бизнес-среду в Узбекистане? Инвестиции каких из более чем 100 крупных американских компаний ускорят развитие той или иной сферы, по вашему мнению? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой эксклюзивной статьей, имеющей историческое значение для экономики нашей страны, со всеми!