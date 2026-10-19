Марко Рубио прибыл в Узбекистан: раскрыты секреты визита администрации Трампа

·63·Узбекистан
Марко Рубио прибыл в Узбекистан: раскрыты секреты визита администрации Трампа

Официальный визит государственного секретаря США Марко Рубио в Узбекистан вызывает большой интерес в кругах международной политики. Авторитетное международное информационное агентство Reuters широко осветило этот визит на фоне значительно возросшего стратегического внимания и интересов Вашингтона к Центральноазиатскому региону.

Официальные круги США стали рассматривать Центральную Азию, обладающую природными богатствами и окруженную такими крупными государствами, как Китай, Россия и Иран, в качестве приоритетного геополитического направления для администрации Дональда Трампа.

От региона, оставшегося без внимания, до стратегического центра

Основные причины поворота во внешней политике США проявляются в следующих аспектах:

  • Ошибка прежних администраций: Как отмечают официальные лица США, Центральная Азия в период правления американских президентов до Дональда Трампа недооценивалась Вашингтоном и оставалась относительно без внимания;

  • Геополитический перекресток и богатые ресурсы: Богатство региона природными ресурсами (редкоземельные минералы, энергоресурсы), а также его важное стратегическое географическое положение между Россией, Китаем и Ираном пробудили прагматичные интересы Вашингтона;

  • Новый этап отношений: Визит Марко Рубио направлен на укрепление партнерства в сферах экономики, безопасности и энергетики со странами Центральной Азии, в частности с Узбекистаном.

Специальный представитель, родившийся в Ташкенте: Важная деталь за кулисами визита

Издание Reuters раскрыло имя одного из ключевых лиц, участвовавших в организации и координации этого визита:

  • Активная роль Серджио Гора: Специальный представитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор сыграл решающую роль в организации визита;

  • Дипломат из Ташкента и узы дружбы: Особо примечательно то, что Серджио Гор родился в городе Ташкенте и является личным и близким другом госсекретаря Марко Рубио. Этот фактор создает основу для того, чтобы переговоры прошли на высшем уровне и в искренней атмосфере.

Ожидается, что поездка госсекретаря США в Ташкент послужит укреплению позиций не только двусторонних отношений между Узбекистаном и США, но и всего региона на мировой арене в рамках формата «С5+1».

Марко РубиоСерджио ГорС5+1отношения Узбекистана и США
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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