Госсекретарь США впервые в истории Узбекистана совершил визит с бизнес-миссией

Очередной визит Госсекретаря США в Узбекистан открывает новую, поворотную страницу в истории двусторонних дипломатических отношений.

Если с первых лет независимости 7 руководителей внешнеполитического ведомства США совершили в нашу страну в общей сложности 8 официальных визитов, то практически все они были направлены на классические политические миссии, такие как геополитика, военно-безопасность и права человека. Нынешний же визит кардинально отличается тем, что впервые в истории Узбекистана он направлен исключительно на расширение экономических интересов, инвестиций и делового сотрудничества.

От Бейкера до Блинкена: зачем приезжали госсекретари США?

Оглядываясь назад, можно заметить, что высокопоставленные чиновники Вашингтона приезжали в нашу страну каждый раз в периоды определенных глобальных и региональных политических кризисов:

Джеймс Бейкер (15–16 февраля 1992 года, Ташкент и Самарканд): Это была первая ознакомительная миссия с целью установления первоначальных дипломатических связей с молодыми независимыми государствами после распада Советского Союза, изучения вопросов ядерной безопасности и региональной стабильности.

Мадлен Олбрайт (16–19 апреля 2000 года, Ташкент, Самарканд и Бухара): Переговоры по безопасности велись в период усиления движения «Талибан» в Афганистане и роста угрозы религиозного экстремизма в Центральной Азии.

Колин Пауэлл (7–8 декабря 2001 года, Ташкент): Политико-военный визит, совершенный после известных терактов 11 сентября в США для укрепления стратегических договоренностей по антитеррористическим операциям в Афганистане и военной базе Ханабад (K2).

Хиллари Клинтон (2 декабря 2010 года и 22 октября 2011 года, Ташкент): Главными темами были перевозка грузов в Афганистан через Северную сеть поставок (ССП), транзитные маршруты и вопросы безопасности.

Джон Керри (1 ноября 2015 года, Самарканд): Именно в Самарканде была официально заложена новая дипломатическая платформа министров иностранных дел стран Центральной Азии и США — формат «C5+1» .

Майк Помпео (2–3 февраля 2020 года, Ташкент): Были проведены презентация новой стратегии США по Центральной Азии, диалог по поддержке региональной интеграции и политических реформ.

Энтони Блинкен (28 февраля – 1 марта 2023 года, Ташкент): Визит был посвящен соблюдению международных санкций против России на фоне войны в Украине и сохранению геополитического баланса стран региона.

От политики к практической выгоде: суть новой парадигмы

В отличие от всех предыдущих поездок, главная повестка дня на этот раз состоит не только из политических заявлений, но и из конкретных экономических проектов: