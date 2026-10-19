Шавкат Мирзиёев провел историческую встречу с Государственным секретарем США Марко Рубио (видео)

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял находящегося в нашей стране с официальным визитом Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.

В начале встречи глава нашего государства тепло приветствовал высокого гостя и особо отметил, что его визит знаменует собой совершенно новый исторический период в двусторонних отношениях:

«Большое спасибо за то, что приехали в Узбекистан. Мы открываем новую страницу в истории наших отношений!», — приводит слова главы государства пресс-служба.

Стратегическое партнерство и диалог на высшем уровне

Переговоры сторон прошли в открытой, конструктивной и атмосфере высокого доверия:

Теплый прием: В моментах приветствия представителей двух государств ярко проявилось твердое стремление вывести сотрудничество на качественно новый этап;

Широкая повестка дня: В ходе диалога были обсуждены вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства между Узбекистаном и США, укрепления политических, экономических и инвестиционных связей;

Центральная Азия и безопасность: В центре внимания переговоров также находились вопросы региональной стабижности, безопасности, а также перспективы развития практического сотрудничества в рамках формата «C5+1».

Торгово-экономические связи и деловое сотрудничество

Визит Государственного секретаря США Марко Рубио служит важной платформой для активизации связей между деловыми кругами Узбекистана и Америки:

Инвестиции и технологии: Привлечение ведущих компаний США в экономику Узбекистана, технологическое сотрудничество и реализация совместных проектов были определены в качестве приоритетных направлений;

Новая эпоха сотрудничества: Официальным Вашингтоном была дана высокая оценка проводимым в Узбекистане широкомасштабным реформам и открытой внешней политике, а также выражена готовность к расширению партнерства во всех сферах.

Данные переговоры на высшем уровне укрепляют стратегический диалог между Узбекистаном и США, открывая двери для широких возможностей долгосрочного сотрудничества.