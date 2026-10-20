В Самарканде прояснили правду вокруг шумного видео с Марко Рубио (видео)

Короткий видеоролик общения госсекретаря США Марко Рубио с представителями СМИ на исторической площади Регистан в городе Самарканд во время его визита в Узбекистан вызвал широкие обсуждения и недопонимание в социальных сетях.

Среди пользователей сети распространились неверные трактовки о том, что якобы местный узбекский журналист обратился к госсекретарю США на русском языке. Однако при изучении полного контекста и реального положения дел выяснилось, что ситуация обстояла совершенно иначе.

Кем был человек, задавший вопрос, и на каком языке он обратился?

Важные факты из вызвавшего обсуждения видео следующие:

Личность журналиста: Человек, задавший вопрос, не является представителем местных средств массовой информации, а был корреспондентом влиятельного международного информационного агентства Bloomberg Эриком Мартином , прибывшим в составе американской делегации;

Язык общения: Эрик Мартин обратился к госсекретарю Марко Рубио на своем родном английском языке; вопрос на русском языке не задавался.

Как прошел разговор между Рубио и журналистом о языках?

Появление языкового вопроса в повестке дня было вызвано представлениями американского журналиста о лингвистической ситуации в Узбекистане:

Вопрос о местном языке: Ответив на вопрос, Марко Рубио поинтересовался у корреспондента Эрика Мартина, знает ли он местный язык Узбекистана;

Заблуждение журналиста: Предположив, что местным языком является русский, корреспондент Bloomberg ответил, что «немного, слабо знает русский язык»;

Разъяснение госсекретаря: В этот момент Марко Рубио внес ясность в ситуацию, добавив, что основным и местным языком страны является узбекский язык, однако, хотя русский язык здесь и не является государственным, определенная часть населения его понимает.

Вырванный из контекста фрагмент и неверные выводы в сети

Поскольку в сетях был распространен именно этот короткий диалог, вырванный из контекста, многие пользователи приняли собеседника за представителя местных СМИ и допустили необоснованную критику.

На самом же деле беседа между иностранным дипломатом и иностранным корреспондентом проходила на английском языке, в ходе нее был должным образом признан статус узбекского языка.