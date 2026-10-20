Госсекретарь США Марко Рубио на бизнес-форуме в Самарканде высоко оценил деятельность Саиды Мирзиёевой и выразил особую благодарность ей и специальному представителю президента США Серджо Гору. Было подчеркнуто, что их усилия в рамках узбекско-американского Деловой и инвестиционный совет и формата C5+1 имеют важное значение для расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

«Она исключительно талантливый, умный и трудолюбивый человек»

Выступая на бизнес-форуме в Самарканде, Марко Рубио отметил деятельность руководителя Администрации Президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой и спецпредставителя президента США Серджо Гора.

Госсекретарь США особо отметил их труд по развитию деловых связей между двумя странами, объединению представителей государственных ведомств и частного сектора.

«Мы просто зовем ее Саидой, потому что встречаем ее в самых разных местах и на многих мероприятиях. Она исключительно талантливый, умный и трудолюбивый человек. Спасибо вам обоим за время и энергию, которые вы вкладываете в эту работу», — сказал Марко Рубио.

Это признание стало одним из самых заметных заявлений на форуме. В своей речи Рубио подчеркнул важность усилий представителей обеих сторон по развитию сотрудничества.

Каковы задачи Деловой и инвестиционный совет США–Узбекистан?

Деловой и инвестиционный совет США–Узбекистан, которому Марко Рубио выразил особую благодарность, является диалоговой площадкой, нацеленной на укрепление экономического сотрудничества между двумя государствами.

Такие механизмы играют важную роль в координации взаимодействия между госорганами и частным сектором, развитии контактов между предпринимателями и обсуждении новых бизнес-возможностей.

Как подчеркнул Рубио, значение сопредседателей совета и сотрудничества в формате C5+1 заключается в объединении возможностей государств с потенциалом частного сектора.

Этот подход может послужить расширению инвестиционных связей, стимулированию партнерства между компаниями и развитию взаимовыгодных проектов для обеих стран.

«Мы независимые и суверенные государства»

Госсекретарь США в своей речи также затронул общие цели и ценности, составляющие основу отношений двух стран.

«Мы независимые и суверенные государства. Каждый из нас хочет лучшего для своей страны и своего народа. Именно эти общие ценности и цели позволяют нам эффективно развивать отношения», — заявил Марко Рубио.

Эти мысли выражают важность взаимной выгоды, уважения национальных интересов и стремления к практическим результатам в сотрудничестве между Узбекистаном и США.

Обе страны заинтересованы в развитии своего экономического потенциала и создании новых возможностей для своих граждан. С этой точки зрения диалоги на бизнес-форуме и инициативы, направленные на расширение инвестиционного сотрудничества, имеют особую значимость.

Какие результаты ожидаются от бизнес-форума в Самарканде?

Мысли, высказанные в речи Марко Рубио, еще раз продемонстрировали важность роли экономического сотрудничества и частного сектора в узбекско-американских отношениях.

А признание заслуг Саиды Мирзиёевой и Серджо Гора означает, что основное внимание уделяется механизмам взаимодействия в развитии двустороннего делового диалога.

Теперь главный вопрос — подкрепление этих диалогов практичными результатами. Новые инвестиционные проекты, договоренности между компаниями и расширение торговых связей станут важным критерием оценки эффективности сотрудничества.

Один из главных посылов бизнес-форума в Самарканде заключается в том, что американская сторона придает особое значение активному диалогу и государственно-частному партнерству в развитии экономического сотрудничества с Узбекистаном. А благодарность Марко Рубио Саиде Мирзиёевой и Серджо Гору показала признание усилий в этом процессе.