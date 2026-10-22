Для иностранцев могут учредить два новых ордена Узбекистана

·42·Узбекистан
Для иностранцев могут учредить два новых ордена Узбекистана

Предлагается учредить две новые государственные награды для награждения иностранных граждан, внесших вклад в укрепление дружественных отношений с Узбекистаном и повышение международного авторитета страны. Об этом сообщили в Сенате Олий Мажлиса.

22 октября 2026 года на заседании Комитета Сената по международным отношениям, внешнеэкономическим связям, иностранным инвестициям и туризму был предварительно рассмотрен законопроект об учреждении орденов «О‘zbekiston ehtiromi».

Законопроектом предусмотрено введение государственной награды двух степеней. Это ордена «Оliy darajali O‘zbekiston ehtiromi» и «O‘zbekiston ehtiromi».

O‘zbekiston ehtiromi" ordenining old va orqa tomoni tasviri.

Эти награды могут вручаться государственным и общественным деятелям, политикам и иностранным гражданам зарубежных стран, внесшим достойный вклад в продвижение международных интересов Узбекистана, укрепление стратегического партнерства между государствами, развитие торгово-экономических связей, а также укрепление уз дружбы между народами.

По итогам обсуждения комитетом было принято соответствующее решение по законопроекту.

Oliy Darajali O‘zbekiston Do‘stligi ordenining old va orqa tomoni tasviri.
O‘zbekiston ehtiromiСенат Олий Мажлисагосударственные награды
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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