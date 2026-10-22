Для иностранцев могут учредить два новых ордена Узбекистана

Предлагается учредить две новые государственные награды для награждения иностранных граждан, внесших вклад в укрепление дружественных отношений с Узбекистаном и повышение международного авторитета страны. Об этом сообщили в Сенате Олий Мажлиса.

22 октября 2026 года на заседании Комитета Сената по международным отношениям, внешнеэкономическим связям, иностранным инвестициям и туризму был предварительно рассмотрен законопроект об учреждении орденов «О‘zbekiston ehtiromi».

Законопроектом предусмотрено введение государственной награды двух степеней. Это ордена «Оliy darajali O‘zbekiston ehtiromi» и «O‘zbekiston ehtiromi».

Эти награды могут вручаться государственным и общественным деятелям, политикам и иностранным гражданам зарубежных стран, внесшим достойный вклад в продвижение международных интересов Узбекистана, укрепление стратегического партнерства между государствами, развитие торгово-экономических связей, а также укрепление уз дружбы между народами.

По итогам обсуждения комитетом было принято соответствующее решение по законопроекту.