Согласно новому закону, одобренному Сенатом Олий Мажлиса, ужесточены меры административной ответственности и депортации в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших порядок осуществления трудовой деятельности на территории Узбекистана.

В каких случаях применяются штраф и депортация?

В соответствии с новым порядком, за три основных вида правонарушений для иностранных граждан устанавливается штраф в размере 10 БРВ (базовой расчетной величины):

при отсутствии соответствующего разрешения, дающего право на работу в Узбекистане;

при продолжении трудовой деятельности после истечения срока действия имеющегося разрешения;

при занятии деятельностью, не указанной в разрешении.

Если данное правонарушение совершается повторно в течение одного года или назначенный штраф не оплачивается в установленный срок, иностранный гражданин подлежит принудительному выдворению (депортации) из страны с запретом на въезд в Узбекистан сроком на 3 года.

Основные показатели нового порядка

Направление Установленные нормы Статус закона Одобрен Сенатом Олий Мажлиса Виды правонарушений Работа без разрешения, работа с просроченным документом или занятие деятельностью, не указанной в разрешении Мера наказания при первом нарушении Административный штраф в размере 10 БРВ Отягчающие обстоятельства Повторное нарушение правил в течение 1 года или несвоевременная оплата штрафа Заключительная мера Выдворение из страны (депортация) и запрет на въезд в Узбекистан на 3 года

Как вы считаете, насколько эффективным будет усиление контроля за иностранной рабочей силой и введение мер в виде штрафов и депортации для регулирования рынка труда страны?

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