В Узбекистане иностранцев, работающих нелегально, будут штрафовать и депортировать
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- Сенат Олий Мажлиса ужесточил меры административной ответственности и депортации в отношении иностранных граждан, нарушивших порядок осуществления трудовой деятельности в Узбекистане.
- Теперь за работу без разрешения, по истечении срока действия разрешения или занятие деятельностью, не указанной в разрешении, устанавливается штраф в размере 10 БРВ.
Согласно новому закону, одобренному Сенатом Олий Мажлиса, ужесточены меры административной ответственности и депортации в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших порядок осуществления трудовой деятельности на территории Узбекистана.
В каких случаях применяются штраф и депортация?
В соответствии с новым порядком, за три основных вида правонарушений для иностранных граждан устанавливается штраф в размере 10 БРВ (базовой расчетной величины):
при отсутствии соответствующего разрешения, дающего право на работу в Узбекистане;
при продолжении трудовой деятельности после истечения срока действия имеющегося разрешения;
при занятии деятельностью, не указанной в разрешении.
Если данное правонарушение совершается повторно в течение одного года или назначенный штраф не оплачивается в установленный срок, иностранный гражданин подлежит принудительному выдворению (депортации) из страны с запретом на въезд в Узбекистан сроком на 3 года.
Основные показатели нового порядка
Направление
Установленные нормы
Статус закона
Одобрен Сенатом Олий Мажлиса
Виды правонарушений
Работа без разрешения, работа с просроченным документом или занятие деятельностью, не указанной в разрешении
Мера наказания при первом нарушении
Административный штраф в размере 10 БРВ
Отягчающие обстоятельства
Повторное нарушение правил в течение 1 года или несвоевременная оплата штрафа
Заключительная мера
Выдворение из страны (депортация) и запрет на въезд в Узбекистан на 3 года
Как вы считаете, насколько эффективным будет усиление контроля за иностранной рабочей силой и введение мер в виде штрафов и депортации для регулирования рынка труда страны?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за последними изменениями в законодательстве Узбекистана и вопросами трудовой миграции!
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