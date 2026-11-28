На 21-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса был одобрен закон, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения. Документ предусматривает усиление ответственности за такие правонарушения, как вождение в нетрезвом виде, передача руля несовершеннолетним и превышение установленной скорости.

Вождение в нетрезвом виде

В случае повторного совершения такого правонарушения виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до двух лет.

Передача управления автомобилем несовершеннолетнему

Законом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 261³. Согласно ей, если такая ситуация приведет к тяжким последствиям, предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы, а если к смерти человека — от трех до пяти лет.

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В административном порядке предусмотрен штраф в размере 50 БРВ или административный арест на срок до 15 суток.

Превышение установленной скорости

Также ужесточаются штрафы за превышение установленного скоростного режима:

• За превышение скорости более чем на 40 км/ч — штраф до 25 БРВ;

• За превышение более чем на 60 км/ч — штраф до 45 БРВ;

• За превышение более чем на 80 км/ч — штраф 65 БРВ и лишение водительских прав на шесть месяцев.

Кроме того, предусмотрено усиление ответственности за дорожное хулиганство, дрифт, а также организацию или участие в незаконных автомобильных гонках.