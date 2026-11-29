На 21-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса был рассмотрен и одобрен закон, направленный на дальнейшее совершенствование безопасности дорожного движения. Документ предусматривает усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения, защиту жизни человека и предотвращение опасных правонарушений.

Согласно закону, ужесточается наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Если в 2024 году было зафиксировано 11 994 таких случая, то в 2025 году этот показатель достиг 13 521. В соответствии со статьей 261¹ Уголовного кодекса, лицо, повторно совершившее управление автомобилем в нетрезвом виде, может быть приговорено к лишению свободы на срок от одного года до двух лет.

В Уголовный кодекс вводится новая статья 261³ за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему лицу. Если подобная ситуация привела к причинению телесных повреждений средней тяжести или тяжких телесных повреждений, виновный может быть лишен свободы на срок до трех лет. В случае смерти человека или наступления иных тяжких последствий наказание составит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.