Штрафы для нарушителей скоростного режима и организаторов незаконных гонок будут увеличены
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Сенат Олий Мажлиса одобрил закон, направленный на усиление ответственности за нарушения в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
- Согласно новым правилам, за превышение скорости более чем на 80 километров в час водителям будет налагаться штраф до 65 БРВ.
- Также они могут быть лишены права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев.
На 21-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса был рассмотрен и одобрен закон, направленный на дальнейшее совершенствование безопасности дорожного движения. Документ предусматривает усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения, защиту жизни человека и предотвращение опасных правонарушений.
Согласно закону, ужесточается наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Если в 2024 году было зафиксировано 11 994 таких случая, то в 2025 году этот показатель достиг 13 521. В соответствии со статьей 261¹ Уголовного кодекса, лицо, повторно совершившее управление автомобилем в нетрезвом виде, может быть приговорено к лишению свободы на срок от одного года до двух лет.
В Уголовный кодекс вводится новая статья 261³ за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему лицу. Если подобная ситуация привела к причинению телесных повреждений средней тяжести или тяжких телесных повреждений, виновный может быть лишен свободы на срок до трех лет. В случае смерти человека или наступления иных тяжких последствий наказание составит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
В 2025 году с участием лиц в возрасте до 14 лет произошло 168 дорожно-транспортных происшествий.
Также увеличиваются штрафы за превышение установленной скорости. За превышение скорости более чем на 40 километров в час устанавливается штраф до 25 БРВ, более чем на 60 километров в час — до 45 БРВ. Если скорость превышена более чем на 80 километров в час, штраф достигает 65 БРВ, а водитель может быть лишен права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев.
За первые девять месяцев 2026 года было выявлено 19 719 случаев превышения скорости на 40–60 километров в час.
Усиливаются и меры борьбы с хулиганством на дорогах и организацией незаконных гонок. В 2025 году было зафиксировано 604 таких правонарушения, а за девять месяцев 2026 года — 572 случая.
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