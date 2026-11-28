На 21-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса был одобрен закон, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение опасных правонарушений. Основная цель документа заключается не только в наказании, но и в повышении ответственности водителей, а также сохранении человеческих жизней на дорогах.

Основные изменения, внедряемые в рамках закона

Согласно новому порядку, уголовная и административная ответственность за ряд правонарушений, приводящих к тяжким последствиям на дорогах, значительно ужесточается:

Вид правонарушения Устанавливаемая ответственность и меры наказания Управление транспортным средством в состоянии опьянения При повторном совершении устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 2 лет (для справки: в 2024 году было зафиксировано 11 994 таких случая, а в 2025 году — 13 521) Передача управления несовершеннолетнему В Уголовный кодекс вводится новая статья 261³: за тяжкие последствия применяется наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, в случае смерти человека — от 3 до 5 лет; в административном порядке предусмотрен штраф в размере 50 БРВ или арест до 15 суток Превышение скорости более чем на 40 км/ч Штраф до 25 БРВ Превышение скорости более чем на 60 км/ч Штраф до 45 БРВ Превышение скорости более чем на 80 км/ч Штраф в размере 65 БРВ и лишение права управления транспортным средством на 6 месяцев Дорожное хулиганство, дрифт и незаконные автогонки Меры ответственности за данные правонарушения также ужесточаются

Как вы считаете, сможет ли такое ужесточение наказаний за грубое нарушение правил дорожного движения значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за самыми важными изменениями в правилах дорожного движения и законодательстве!