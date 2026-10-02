Пожизненное лишение свободы за половые преступления против детей до 14 лет

·40·Общество
Пожизненное лишение свободы за половые преступления против детей до 14 лет

В Узбекистане резко усиливается наказание за половые преступления в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Сенат Олий Мажлиса 2 октября одобрил соответствующий закон.

Согласно закону, лицам, совершившим такие преступления, может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет или пожизненного заключения.

Также по особо тяжким преступлениям против половой неприкосновенности детей сроки давности привлечения к ответственности применяться не будут.

Новым порядком также предусматривается оказание бесплатной юридической помощи за счет государства детям, пострадавшим от насилия. Вводятся специальные правила видеофиксации процесса допроса ребенка и его очной ставки с подозреваемым или обвиняемым.

Кроме того, предусматривается расторжение трудового договора с сотрудниками образовательных и воспитательных учреждений, совершившими насилие в отношении ребенка, а также ограничение их дальнейшей работы с детьми.

Закон, одобренный Сенатом, направлен Президенту на подпись.

УзбекистанСенат Олий Мажлисаполовые преступлениязащита детей
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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