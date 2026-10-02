В Узбекистане введут пожизненное лишение свободы за половые преступления против детей

·1·Узбекистан
В Узбекистане введут пожизненное лишение свободы за половые преступления против детей

В Узбекистане усиливается наказание за изнасилование и удовлетворение половой потребности в извращенной форме с применением насилия в отношении детей, не достигших 14 лет. Это предусмотрено законом, одобренным 2 октября на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.

Согласно новому порядку, лицам, совершившим такие преступления, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет или пожизненного лишения свободы. Сроки давности привлечения к ответственности по особо тяжким преступлениям против половой неприкосновенности детей также применяться не будут.

По данным сенатора Абдулхакима Эшмуродова, по фактам изнасилования лица, не достигшего 14 лет, в 2022 году было возбуждено 85, в 2023 году — 108, в 2024 году — 129 и в 2025 году — 123 уголовных дела.

Кроме того, по фактам удовлетворения половой потребности в извращенной форме с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14 лет, в 2022 году было открыто 144, в 2023 году — 163, в 2024 году — 170 и в 2025 году — 116 уголовных дел.

Количество обращений по поводу сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних увеличилось с 56 в 2023 году до 141 в 2025 году.

В то же время за умышленные преступления, повлекшие смерть ребенка, запрещаются условное осуждение и условно-досрочное освобождение от наказания.

Сенат Олий МажлисаАбдулхаким Эшмуродовизнасилование детейне достигших 14 летусиление наказания за преступления
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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