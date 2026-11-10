Почему болит область вокруг пупка? Это может быть простое расстройство пищеварения или признак аппендицита

Внезапное появление колющей боли в области пупка и её периодическое повторение — знакомая многим ситуация. Иногда причиной этого становятся обычные нарушения в работе кишечника. Но в некоторых случаях боль вокруг пупка может быть первым признаком серьёзного заболевания.

Почему болит область вокруг пупка?

Одной из наиболее частых причин колющей боли в области пупка являются проблемы с пищеварительной системой. В частности:

Скопление газов в кишечнике. Вздутие живота, растяжение кишечника и движение газов могут вызывать ощущение колик или давления в области пупка.

Запор. Скопление каловых масс в кишечнике приводит к вздутию живота и появлению дискомфорта вокруг пупка.

Кишечная инфекция. Из-за вирусов или бактерий могут наблюдаться тошнота, диарея, рвота и боль в животе.

Нарушение пищеварения. Непереносимость некоторых продуктов или нарушение режима питания также вызывают боль в области живота.

Может ли боль вокруг пупка быть признаком аппендицита?

Да. Одним из первых признаков аппендицита является именно боль, начавшаяся в области пупка. Со временем боль может переместиться в правую нижнюю часть живота и усилиться.

При этом могут наблюдаться тошнота, рвота, потеря аппетита и повышение температуры тела. Вероятно усиление боли при ходьбе, кашле или движении.

Кроме того, пупочная грыжа также вызывает боль и появление выпячивания в этой области. Дискомфорт может усиливаться, особенно при кашле или поднятии тяжестей.

Когда следует обратиться к врачу?

Если боль вокруг пупка усиливается, не проходит в течение нескольких часов или перемещается в правую нижнюю часть живота, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Внезапная сильная боль в животе, неукротимая рвота, высокая температура, вздутие живота или задержка стула и газов также являются признаками серьёзной опасности. В такой ситуации необходимо вызвать скорую помощь.

Любая колика вокруг пупка не означает аппендицит. Однако важно обращать внимание на локализацию боли, её продолжительность и сопутствующие симптомы. Установить причину можно только после осмотра врача и проведения необходимых обследований.