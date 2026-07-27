Что говорит ваше тело? Правда за болью...
Боль в горле — от невысказанных слов, боль в пояснице — от тревоги о деньгах, а напряжение в челюсти — от подавленного гнева? В социальных сетях широко распространены такие «карты тела», которые связывают болезни с определенными эмоциями.
В них есть доля правды: стресс и сильные эмоции могут вызывать реальные физические симптомы в организме. Однако определять, какую эмоцию скрывает человек, в зависимости от того, какая часть тела болит, не является научным диагнозом.
Действительно ли тело «говорит»?
Когда человек испытывает тревогу или находится под сильным давлением, мозг готовит организм к опасности. Выделяются гормоны стресса, учащается сердцебиение, меняется дыхание и напрягаются мышцы.
Продолжительный стресс может проявляться следующими симптомами:
головные боли и боли в теле;
мышечное напряжение;
желудочно-кишечные проблемы;
дискомфорт в груди или учащенное сердцебиение;
нарушения сна и аппетита;
утомляемость и трудности с концентрацией внимания.
Всемирная организация здравоохранения отмечает, что избыточный стресс может влиять как на психическое, так и на физическое здоровье человека, вызывая головные боль, боли в теле, желудочный дискомфорт и проблемы со сном.
Однако это не значит, что «у каждого чувства есть свой адрес в теле».
Горло — это невысказанные слова?
Во время сильного волнения или страха может казаться, что в горле появился ком. Сдерживание плача, тревога и учащенное дыхание могут вызвать сухость во рту или дискомфорт в мышцах глотки.
Но частые причины боли в горле иные:
вирусная или бактериальная инфекция;
аллергия;
сухой воздух;
перенапряжение голосовых связок;
рефлюкс желудочной кислоты;
дым и другие раздражители.
Поэтому объяснение боли в горле исключительно «невысказанными словами» может привести к тому, что будет упущено настоящее заболевание.
Шея и плечи — груз контроля и ответственности?
Стресс может вызывать напряжение мышц шеи, челюсти и плеч. Особенно сильно это ощущается у людей, которые долго сидят за компьютером, недосыпают или находятся в постоянной тревоге.
Медицинские источники указывают мышечное напряжение, боль в теле, ожесточение шеи и челюсти среди распространенных признаков чрезмерного стресса.
Однако причиной боли также могут быть:
неправильная осанка;
долгое наклонное положение головы над телефоном;
поднятие тяжестей;
травма;
проблемы с позвоночником или нервами.
Следовательно, тяжесть в плечах может напоминать об усталости человека от ответственности, но это не медицинский диагноз.
Грудная клетка — признак подавленных чувств?
Во время страха и тревоги может учащаться дыхание, напрягаться грудные мышцы и усиливаться сердцебиение. Некоторые люди ощущают это как давление, стеснение или боль в груди.
В данных НХС (Национальной службы здравоохранения Великобритании) также отмечается, что стресс может вызывать боль в груди и учащенное сердцебиение.
Но боль в груди нельзя автоматически связывать с эмоциями. Она также может быть признаком серьезного состояния, связанного с сердцем, легкими, мышцами, ребрами или пищеварительной системой.
Внезапная сильная боль в груди, одышка, холодный пот, головокружение или распространение боли в руку и челюсть могут потребовать экстренной медицинской помощи.
Почему желудок так быстро реагирует на тревогу?
Связь между кишечником и эмоциями хорошо изучена. Головной мозг и желудочно-кишечный тракт находятся в непрерывном контакте через нервные и гормональные сигналы.
Поэтому во время тревоги или стресса могут наблюдаться:
тошнота;
боль в животе;
метеоризм;
диарея или запор;
изменение аппетита.
ВОЗ и НХС отмечают, что стресс может вызывать или усугублять проблемы с желудком и кишечником.
Это не значит, что «страх хранится в желудке». На самом деле реакция организма на стресс влияет на процесс пищеварения.
Боль в спине — признак страха перед бедностью?
Финансовые проблемы могут стать источником длительного стресса для человека. Постоянная тревога может усиливать мышечное напряжение и усугублять имеющуюся боль.
Но основные причины боли в спине чаще всего носят физический характер:
длительное сидение;
неправильное движение;
поднятие тяжестей;
перенапряжение мышц или связок;
малоподвижный образ жизни;
проблемы с межпозвоночными дисками или нервами.
Финансовая тревога может усиливать стресс, но каждая боль в спине не означает «отсутствие чувства безопасности».
Челюсть — проглоченный гнев?
Человек во время стресса или гнева может крепко сжимать зубы. А некоторые неосознанно скрежещут зубами во сне.
Это состояние может привести к:
боли в челюсти;
утренней головной боли;
напряжению лицевых мышц;
истиранию зубов;
появлению щелчков в височно-нижнечелюстном суставе.
Среди физических симптомов стресса также отмечаются спазм челюсти и мышечное напряжение.
Однако боль в челюсти может быть связана и со стоматологической проблемой, заболеванием сустава или неправильным прикусом.
Ноги — страх двигаться вперед?
Тревожный человек может избегать определенных мест и ситуаций, меньше двигаться или с трудом выходить из дома. Но ограничивать боль и слабость в ногах только символическим значением неправильно.
Причинами симптомов в ногах могут быть:
проблемы с кровообращением;
защемление нерва;
заболевания суставов;
травма;
дефицит витаминов или минералов;
физическое перенапряжение.
Если в ноге внезапно появились отек, сильная боль, покраснение, онемение или слабость, необходим осмотр врача.
Почему такие карты кажутся убедительными?
Подобные описания общие и подходят многим. Ответственность, тревога, денежные проблемы или невысказанные слова встречаются в жизни практически каждого человека.
Поэтому человек легко может найти связь между своей болью и описанием в тексте. Но схожесть не доказывает причинно-следственную связь.
Например, человек может одновременно испытывать и рабочее давление, и боль в шее из-за неправильной осанки. Эти два состояния могут усиливать друг друга, но одно не является единственной причиной другого.
Как правильно «слушать» тело?
Слушать тело — это не значит искать скрытый смысл в каждом симптоме. Это наблюдение за тем, когда, где и при каких условиях возникает боль.
Попробуйте задать себе следующие вопросы:
появляется ли симптом при усилении стресса?
уменьшается ли он после сна и отдыха?
усиливают ли его движение или определенная поза?
связан ли он с приемом пищи?
как долго он продолжается?
мешает ли он повседневной жизни?
Запись источников стресса и физических симптомов может помочь выявить индивидуальные закономерности.
Что полезно предпринять?
Для уменьшения легких симптомов, связанных со стрессом, может помочь следующее:
регулярная ходьба и физическая активность;
достаточный сон;
глубокое и медленное дыхание;
короткие перерывы во время работы;
сокращение потребления кофеина;
открытое общение с близкими;
релаксация или медитация;
при необходимости — беседа с психологом.
Длительный стресс может пагубно влиять на здоровье. Важно распознавать его и управлять им здоровыми методами.
Когда следует обратиться к врачу?
В следующих случаях нельзя списывать симптом только на «стресс»:
если боль сильная или постоянно нарастает;
если она не проходит в течение нескольких недель;
если есть лихорадка, обморок или одышка;
если появилась слабость или онемение в конечностях;
если внезапно начались боли в груди или животе;
если наблюдается необъяснимая потеря веса;
если симптомы серьезно нарушают сон и повседневную деятельность.
Эмоциональное состояние может усиливать физическую боль. Но это не значит, что боль воображаемая — симптом, который чувствует человек, реален и заслуживает внимания.
Основной вывод
Тело реагирует на эмоции, но оно не работает по готовому психологическому словарю. Боль в горле не всегда проистекает из невысказанных слов, боль в спине — из денежной тревоги, а боль в ногах — из страха перед будущим.
Стресс может влиять на мышцы, сердце, дыхание и пищеварительную систему. Однако любой постоянный или сильный симптом должен быть оценен и с точки зрения физических причин.
Слушайте свое тело — но интерпретируйте его сигналы не по картинке из соцсетей, а вместе с врачом, психологом и надежными медицинскими данными.
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