Что говорит ваше тело? Правда за болью...

·70·Здоровье
Что говорит ваше тело? Правда за болью...

Боль в горле — от невысказанных слов, боль в пояснице — от тревоги о деньгах, а напряжение в челюсти — от подавленного гнева? В социальных сетях широко распространены такие «карты тела», которые связывают болезни с определенными эмоциями.

В них есть доля правды: стресс и сильные эмоции могут вызывать реальные физические симптомы в организме. Однако определять, какую эмоцию скрывает человек, в зависимости от того, какая часть тела болит, не является научным диагнозом.

Действительно ли тело «говорит»?

Когда человек испытывает тревогу или находится под сильным давлением, мозг готовит организм к опасности. Выделяются гормоны стресса, учащается сердцебиение, меняется дыхание и напрягаются мышцы.

Продолжительный стресс может проявляться следующими симптомами:

  • головные боли и боли в теле;

  • мышечное напряжение;

  • желудочно-кишечные проблемы;

  • дискомфорт в груди или учащенное сердцебиение;

  • нарушения сна и аппетита;

  • утомляемость и трудности с концентрацией внимания.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что избыточный стресс может влиять как на психическое, так и на физическое здоровье человека, вызывая головные боль, боли в теле, желудочный дискомфорт и проблемы со сном.

Однако это не значит, что «у каждого чувства есть свой адрес в теле».

Горло — это невысказанные слова?

Во время сильного волнения или страха может казаться, что в горле появился ком. Сдерживание плача, тревога и учащенное дыхание могут вызвать сухость во рту или дискомфорт в мышцах глотки.

Но частые причины боли в горле иные:

  • вирусная или бактериальная инфекция;

  • аллергия;

  • сухой воздух;

  • перенапряжение голосовых связок;

  • рефлюкс желудочной кислоты;

  • дым и другие раздражители.

Поэтому объяснение боли в горле исключительно «невысказанными словами» может привести к тому, что будет упущено настоящее заболевание.

Шея и плечи — груз контроля и ответственности?

Стресс может вызывать напряжение мышц шеи, челюсти и плеч. Особенно сильно это ощущается у людей, которые долго сидят за компьютером, недосыпают или находятся в постоянной тревоге.

Медицинские источники указывают мышечное напряжение, боль в теле, ожесточение шеи и челюсти среди распространенных признаков чрезмерного стресса.

Однако причиной боли также могут быть:

  • неправильная осанка;

  • долгое наклонное положение головы над телефоном;

  • поднятие тяжестей;

  • травма;

  • проблемы с позвоночником или нервами.

Следовательно, тяжесть в плечах может напоминать об усталости человека от ответственности, но это не медицинский диагноз.

Грудная клетка — признак подавленных чувств?

Во время страха и тревоги может учащаться дыхание, напрягаться грудные мышцы и усиливаться сердцебиение. Некоторые люди ощущают это как давление, стеснение или боль в груди.

В данных НХС (Национальной службы здравоохранения Великобритании) также отмечается, что стресс может вызывать боль в груди и учащенное сердцебиение.

Но боль в груди нельзя автоматически связывать с эмоциями. Она также может быть признаком серьезного состояния, связанного с сердцем, легкими, мышцами, ребрами или пищеварительной системой.

Внезапная сильная боль в груди, одышка, холодный пот, головокружение или распространение боли в руку и челюсть могут потребовать экстренной медицинской помощи.

Почему желудок так быстро реагирует на тревогу?

Связь между кишечником и эмоциями хорошо изучена. Головной мозг и желудочно-кишечный тракт находятся в непрерывном контакте через нервные и гормональные сигналы.

Поэтому во время тревоги или стресса могут наблюдаться:

  • тошнота;

  • боль в животе;

  • метеоризм;

  • диарея или запор;

  • изменение аппетита.

ВОЗ и НХС отмечают, что стресс может вызывать или усугублять проблемы с желудком и кишечником.

Это не значит, что «страх хранится в желудке». На самом деле реакция организма на стресс влияет на процесс пищеварения.

Боль в спине — признак страха перед бедностью?

Финансовые проблемы могут стать источником длительного стресса для человека. Постоянная тревога может усиливать мышечное напряжение и усугублять имеющуюся боль.

Но основные причины боли в спине чаще всего носят физический характер:

  • длительное сидение;

  • неправильное движение;

  • поднятие тяжестей;

  • перенапряжение мышц или связок;

  • малоподвижный образ жизни;

  • проблемы с межпозвоночными дисками или нервами.

Финансовая тревога может усиливать стресс, но каждая боль в спине не означает «отсутствие чувства безопасности».

Челюсть — проглоченный гнев?

Человек во время стресса или гнева может крепко сжимать зубы. А некоторые неосознанно скрежещут зубами во сне.

Это состояние может привести к:

  • боли в челюсти;

  • утренней головной боли;

  • напряжению лицевых мышц;

  • истиранию зубов;

  • появлению щелчков в височно-нижнечелюстном суставе.

Среди физических симптомов стресса также отмечаются спазм челюсти и мышечное напряжение.

Однако боль в челюсти может быть связана и со стоматологической проблемой, заболеванием сустава или неправильным прикусом.

Ноги — страх двигаться вперед?

Тревожный человек может избегать определенных мест и ситуаций, меньше двигаться или с трудом выходить из дома. Но ограничивать боль и слабость в ногах только символическим значением неправильно.

Причинами симптомов в ногах могут быть:

  • проблемы с кровообращением;

  • защемление нерва;

  • заболевания суставов;

  • травма;

  • дефицит витаминов или минералов;

  • физическое перенапряжение.

Если в ноге внезапно появились отек, сильная боль, покраснение, онемение или слабость, необходим осмотр врача.

Почему такие карты кажутся убедительными?

Подобные описания общие и подходят многим. Ответственность, тревога, денежные проблемы или невысказанные слова встречаются в жизни практически каждого человека.

Поэтому человек легко может найти связь между своей болью и описанием в тексте. Но схожесть не доказывает причинно-следственную связь.

Например, человек может одновременно испытывать и рабочее давление, и боль в шее из-за неправильной осанки. Эти два состояния могут усиливать друг друга, но одно не является единственной причиной другого.

Как правильно «слушать» тело?

Слушать тело — это не значит искать скрытый смысл в каждом симптоме. Это наблюдение за тем, когда, где и при каких условиях возникает боль.

Попробуйте задать себе следующие вопросы:

  • появляется ли симптом при усилении стресса?

  • уменьшается ли он после сна и отдыха?

  • усиливают ли его движение или определенная поза?

  • связан ли он с приемом пищи?

  • как долго он продолжается?

  • мешает ли он повседневной жизни?

Запись источников стресса и физических симптомов может помочь выявить индивидуальные закономерности.

Что полезно предпринять?

Для уменьшения легких симптомов, связанных со стрессом, может помочь следующее:

  • регулярная ходьба и физическая активность;

  • достаточный сон;

  • глубокое и медленное дыхание;

  • короткие перерывы во время работы;

  • сокращение потребления кофеина;

  • открытое общение с близкими;

  • релаксация или медитация;

  • при необходимости — беседа с психологом.

Длительный стресс может пагубно влиять на здоровье. Важно распознавать его и управлять им здоровыми методами.

Когда следует обратиться к врачу?

В следующих случаях нельзя списывать симптом только на «стресс»:

  • если боль сильная или постоянно нарастает;

  • если она не проходит в течение нескольких недель;

  • если есть лихорадка, обморок или одышка;

  • если появилась слабость или онемение в конечностях;

  • если внезапно начались боли в груди или животе;

  • если наблюдается необъяснимая потеря веса;

  • если симптомы серьезно нарушают сон и повседневную деятельность.

Эмоциональное состояние может усиливать физическую боль. Но это не значит, что боль воображаемая — симптом, который чувствует человек, реален и заслуживает внимания.

Основной вывод

Тело реагирует на эмоции, но оно не работает по готовому психологическому словарю. Боль в горле не всегда проистекает из невысказанных слов, боль в спине — из денежной тревоги, а боль в ногах — из страха перед будущим.

Стресс может влиять на мышцы, сердце, дыхание и пищеварительную систему. Однако любой постоянный или сильный симптом должен быть оценен и с точки зрения физических причин.

Слушайте свое тело — но интерпретируйте его сигналы не по картинке из соцсетей, а вместе с врачом, психологом и надежными медицинскими данными.

Всемирная организация здравоохранения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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