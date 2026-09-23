Что происходит с организмом, если желчный пузырь работает плохо: симптомы и на что обратить внимание

Многие считают желчный пузырь «второстепенным» органом в организме. На самом деле он выполняет важную функцию в процессе пищеварения: хранит желчь, вырабатываемую печенью, и во время приема пищи выделяет ее в кишечник, помогая переваривать, в частности, жиры.

Когда в желчном пузыре возникают проблемы, у человека могут появиться такие симптомы, как боль в верхней правой части живота, тошнота, рвота. В некоторых случаях заболевание долгое время может вообще никак себя не проявлять.

Самое главное — мнение о том, что любую проблему с желчным пузырем можно вылечить в домашних условиях, ошибочно. Особенно если камни в желчном пузыре перекрывают желчные протоки, это может привести к развитию серьезных осложнений.

Что на самом деле делает желчный пузырь?

Желчный пузырь — это небольшой орган грушевидной формы, расположенный под печенью.

Печень постоянно вырабатывает желчь. А желчный пузырь временно хранит эту жидкость. Когда человек принимает пищу, особенно жирную, организм выделяет желчь в двенадцатиперстную кишку для обеспечения процесса пищеварения.

В состав желчи входят такие вещества, как холестерин, желчные соли и билирубин. Она по желчным протокам попадает в кишечник и участвует в пищеварении.

Поэтому функцию желчного пузыря простыми словами можно понять так: хранение, накопление желчи и выделение ее в кишечник в нужный момент.

Какие симптомы возникают, если желчный пузырь работает плохо?

Проблемы с желчным пузырем проявляются далеко не всегда одинаково.

Когда камни в желчном пузыре преграждают путь желчи, одним из самых характерных признаков является появление боли в правого верхнем отделе живота. Такая боль иногда может длиться несколько часов и часто возникает после тяжелой еды.

Также могут наблюдаться следующие симптомы:

боль в правой верхней части живота;

тошнота;

рвота;

дискомфорт после еды;

в некоторых случаях — повышение температуры;

пожелтение кожи и белков глаз.

Однако сами по себе эти признаки еще не означают, что «желчный пузырь обязательно болен». Например, боль в животе также может быть связана с желудочно-кишечными заболеваниями, панкреатитом или другими состояниями. Поэтому для постановки точного диагноза необходим медицинский осмотр и обследование.

Как появляются желчные камни?

Одна из самых частых проблем, связанных с желчным пузырем, — это камни в желчном пузыре.

Они могут образовываться при изменении баланса некоторых веществ в составе желчи. Например, повышение уровня холестерина или билирубина в желчи либо нехватка желчных солей может привести к формированию камней. Риск образования камней также может возрастать, если желчный пузырь опорожняется не полностью или недостаточно часто.

Интересно, что у многих людей камни в желчном пузыре есть, но при этом нет никаких симптомов. Такие камни называют «немыми», и если они не вызывают симптомов, специального лечения чаще всего не требуется.

К каким осложнениям могут привести заболевания желчного пузыря?

Проблема может не ограничиваться только лишь камнями.

Если камень заблокирует желчный проток, в желчном пузыре может возникнуть воспаление. Закупорка желчных протоков также может привести к инфекциям, осложнениям со стороны печени или поджелудочной железы.

В частности, если желчный камень перекроет проток поджелудочной железы, может развиться панкреатит, связанный с желчными камнями.

Поэтому неправильно думать: «если боль прошла, значит, и болезнь исчезла». Закупорка желчного протока может временно устраниться, а затем повториться снова.

Хруст суставов тоже из-за желчного пузыря?

Здесь следует прояснить одно распространенное мнение.

Хруст в суставах не является специфическим признаком заболевания желчного пузыря.

Появление звуков в суставах может иметь самые разные причины, и связывать это исключительно с желчным пузырем медицински неверно.

Также многие другие общие симптомы нельзя автоматически расценивать как «желчный пузырь работает плохо».

Если у человека одновременно наблюдаются боль в животе, проблемы с пищеварением и изменения в суставах, причину каждого симптома нужно определять отдельно.

Как можно беречь желчный пузырь в домашних условиях?

В домашних условиях речь идет не о растворении камней в желчном пузыре или самостоятельном лечении болезни, а о здоровом питании и снижении факторов риска.

Специалисты рекомендуют для снижения риска образования камней в желчном пузыре чаще употреблять богатые клетчаткой продукты — овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые изделия.

В то же время рекомендуется не злоупотреблять рафинированными углеводами и добавленным сахаром, отдавать предпочтение полезным жирам и ограничивать вредные жиры, в том числе сильно зажаренную пищу.

### Жесткие диеты тоже могут быть вредны

Слишком резкий переход на диету с целью похудения или потеря большого количества веса за короткое время также могут увеличить риск образования желчных камней.

Поэтому важно избегать радикальных диет, направленных на «быстрое похудение за несколько дней». Согласно данным NIDDK, более медленное и стабильное снижение веса может помочь снизить риск образования камней в желчном пузыре.

А как же лимон, оливковое масло или методы «очищения желчного пузыря»?

В интернете можно встретить различные рецепты, направленные на «очищение» желчного пузыря, выведение или растворение камней в домашних условиях.

Такие методы нельзя воспринимать как медицинское лечение желчнокаменной болезни.

Если желчный камень дает симптомы, требуется медицинское обследование для определения его локализации и осложнений. Ультразвуковое исследование (УЗИ) является одним из основных методов выявления желчных камней; при необходимости проводятся анализы крови и другие обследования.

Что можно делать дома?

Если у человека ранее уже было диагностировано заболевание желчного пузыря, в повседневной жизни могут быть полезны следующие общие меры:

1. Регулирование питания.

Если очень жирная и жареная пища усиливает симптомы, их следует ограничить.

2. Увеличение продуктов с клетчаткой.

Овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты могут стать частью здорового рациона.

3. Избегание жестких диет.

Слишком быстрое похудение может увеличить риск образования камней в желчном пузыре.

4. Регулярная физическая активность.

Физические нагрузки помогают поддерживать общее здоровье и здоровый вес.

5. Отказ от самолечения препаратами.

Лекарства, применяемые для растворения желчных камней, назначаются врачом в определенных особых случаях и действуют далеко не на все камни.

Когда нужно срочно обратиться к врачу?

Если боль в животе сильная или длится несколько часов, не стоит пересиживать ее дома.

Особенно опасными могут быть следующие симптомы:

сильная или продолжительная боль в животе;

повторяющаяся рвота;

повышение температуры или озноб;

пожелтение кожи или белков глаз;

отдача боли в животе в спину.

Подобные признаки могут свидетельствовать о серьезной проблеме с желчными протоками, желчным пузырем или поджелудочной железой.

Сможет ли человек жить, если удалить желчный пузырь?

Да. Хотя желчный пузырь выполняет важную функцию для организма, он не является жизненно необходимым органом.

В необходимых случаях врачи применяют холецистэктомию — операцию по удалению желчного пузыря. После операции печень продолжает вырабатывать желчь, только теперь она течет из печени прямо в кишечник, не задерживаясь в желчном пузыре.

Поэтому мнение о том, что «если удалить желчный пузырь, человек не сможет жить нормально», также ошибочно.

Главное — не оставлять без внимания симптомы, связанные с желчным пузырем

Несмотря на то, что желчный пузырь — небольшой орган, он играет важную роль в пищеварении. В нем могут образовываться камни, однако сами по себе камни не всегда вызывают симптомы болезни.

Проблемы могут начаться, когда камень перекрывает желчные протоки. В такой ситуации возрастает вероятность появления таких симптомов, как боль, тошнота, рвота, повышение температуры или желтуха. В некоторых случаях развиваются серьезные осложнения.

Поэтому вместо «домашней чистки» желчного пузыря гораздо более безопасным подходом являются правильное питание, отказ от жестких диет, поддержание здорового веса и обращение к врачу при появлении подозрительных симптомов.

Особенно при сильной боли в правой верхней части живота, повышении температуры, рвоте или пожелтении не стоит пытаться лечиться дома, нужно обратиться за медицинской помощью.