Неожиданное решение: «Манчестер Юнайтед» отправляет Майкла Кэррика в отставку
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- Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Майклом Кэрриком из-за неудовлетворительных результатов команды.
- Контракт 45-летнего специалиста, рассчитанный до июня 2028 года, будет расторгнут досрочно после ничьей со счетом 4:4 против «Астон Виллы».
- Команда набрала всего 8 очков в первых 10 турах Английской Премьер-лиги и находится в нижней части турнирной таблицы в опасной зоне.
Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Майклом Кэрриком после катастрофических результатов команды в текущем сезоне. Согласно экстренной информации британского издания Те Тучлине, совет директоров клуба пришел к окончательному выводу об увольнении 45-летнего специалиста. Официальное решение будет лично доведено до сведения тренера сегодня после обеда, а его долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2028 года, будет расторгнут досрочно.
Триллер со счетом 4:4 и лопнувшее терпение
Судьбу Майкла Кэррика решил драматический поединок на «Олд Траффорд» против «Астон Виллы». Несмотря на то, что богатый на голы матч завершился вничью 4:4, хаос в обороне и очередная потеря очков переполнили чашу терпения руководства клуба.
Манкунианцы набрали всего 8 очков в первых 10 турах Английской Премьер-лиги и находятся в нижней части турнирной таблицы — в зоне вылета в Чемпионшип. Этот показатель оценивается как один из худших стартов в современной истории клуба.
Показатель / Информация
Ситуация в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер
Майкл Кэррик (45 лет)
Срок контракта
Был до июня 2028 года (расторгается досрочно)
Показатель в АПЛ
8 очков после 10 игр
Место в таблице
Зона вылета в низшую лигу (Чемпионшип)
Последний матч
Ничья 4:4 с «Астон Виллой» («Олд Траффорд»)
Источник
Издание Те Тучлине
«Набрать 8 очков за 10 туров и остаться в опасной зоне — это катастрофа для команды с такими амбициями. Совет директоров клуба счел необходимым немедленно предпринять решительные шаги для исправления ситуации».
Поиск нового тренера и тяжелое испытание для «МЮ»
Расторжение контракта с Кэрриком может повлечь за собой крупные расходы клуба на компенсацию, так как его соглашение было рассчитано еще на два сезона. Тем не менее, у руководства клуба не было другого выхода, чтобы сохранить прописку в лиге и спасти остаток сезона.
Ожидается, что в ближайшее время манкунианцы объявят имя временного или нового постоянного главного тренера. Вывод команды из психологического кризиса до следующих туров Премьер-лиги станет настоящим испытанием для штаба нового тренера.
Как вы считаете, виноват ли в попадании «МЮ» в зону вылета только Кэррик, или проблема также в игроках и руководстве? Какой тренер сможет спасти команду? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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