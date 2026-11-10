Неожиданное решение: «Манчестер Юнайтед» отправляет Майкла Кэррика в отставку

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Неожиданное решение: «Манчестер Юнайтед» отправляет Майкла Кэррика в отставку
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  • Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Майклом Кэрриком из-за неудовлетворительных результатов команды.
  • Контракт 45-летнего специалиста, рассчитанный до июня 2028 года, будет расторгнут досрочно после ничьей со счетом 4:4 против «Астон Виллы».
  • Команда набрала всего 8 очков в первых 10 турах Английской Премьер-лиги и находится в нижней части турнирной таблицы в опасной зоне.

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Майклом Кэрриком после катастрофических результатов команды в текущем сезоне. Согласно экстренной информации британского издания Те Тучлине, совет директоров клуба пришел к окончательному выводу об увольнении 45-летнего специалиста. Официальное решение будет лично доведено до сведения тренера сегодня после обеда, а его долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2028 года, будет расторгнут досрочно.

Триллер со счетом 4:4 и лопнувшее терпение

Судьбу Майкла Кэррика решил драматический поединок на «Олд Траффорд» против «Астон Виллы». Несмотря на то, что богатый на голы матч завершился вничью 4:4, хаос в обороне и очередная потеря очков переполнили чашу терпения руководства клуба.

Манкунианцы набрали всего 8 очков в первых 10 турах Английской Премьер-лиги и находятся в нижней части турнирной таблицы — в зоне вылета в Чемпионшип. Этот показатель оценивается как один из худших стартов в современной истории клуба.

Показатель / Информация

Ситуация в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер

Майкл Кэррик (45 лет)

Срок контракта

Был до июня 2028 года (расторгается досрочно)

Показатель в АПЛ

8 очков после 10 игр

Место в таблице

Зона вылета в низшую лигу (Чемпионшип)

Последний матч

Ничья 4:4 с «Астон Виллой» («Олд Траффорд»)

Источник

Издание Те Тучлине

«Набрать 8 очков за 10 туров и остаться в опасной зоне — это катастрофа для команды с такими амбициями. Совет директоров клуба счел необходимым немедленно предпринять решительные шаги для исправления ситуации».

Поиск нового тренера и тяжелое испытание для «МЮ»

Расторжение контракта с Кэрриком может повлечь за собой крупные расходы клуба на компенсацию, так как его соглашение было рассчитано еще на два сезона. Тем не менее, у руководства клуба не было другого выхода, чтобы сохранить прописку в лиге и спасти остаток сезона.

Ожидается, что в ближайшее время манкунианцы объявят имя временного или нового постоянного главного тренера. Вывод команды из психологического кризиса до следующих туров Премьер-лиги станет настоящим испытанием для штаба нового тренера.

Как вы считаете, виноват ли в попадании «МЮ» в зону вылета только Кэррик, или проблема также в игроках и руководстве? Какой тренер сможет спасти команду? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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