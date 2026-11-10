Неожиданное решение: «Манчестер Юнайтед» отправляет Майкла Кэррика в отставку

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Майклом Кэрриком после катастрофических результатов команды в текущем сезоне. Согласно экстренной информации британского издания Те Тучлине, совет директоров клуба пришел к окончательному выводу об увольнении 45-летнего специалиста. Официальное решение будет лично доведено до сведения тренера сегодня после обеда, а его долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2028 года, будет расторгнут досрочно.

Триллер со счетом 4:4 и лопнувшее терпение

Судьбу Майкла Кэррика решил драматический поединок на «Олд Траффорд» против «Астон Виллы». Несмотря на то, что богатый на голы матч завершился вничью 4:4, хаос в обороне и очередная потеря очков переполнили чашу терпения руководства клуба.

Манкунианцы набрали всего 8 очков в первых 10 турах Английской Премьер-лиги и находятся в нижней части турнирной таблицы — в зоне вылета в Чемпионшип. Этот показатель оценивается как один из худших стартов в современной истории клуба.