«Не поженитесь — вернем деньги»: в Китае запустили сервис знакомств на базе ИИ

На технологическом рынке Китая появился необычный стартап, который перевернул бизнес-модель традиционных приложений для знакомств. Проект на базе искусственного интеллекта под названием Лиангпеи AI («Хорошая пара») продвигает беспрецедентный для мировой практики принцип: если пользователь не сможет создать семью с помощью сервиса, все уплаченные деньги будут полностью возвращены («марриаге-ор-рефунд»).

3-летняя гарантия и философия «не зарабатывать на несчастье»

Годовой членский взнос за пользование данным сервисом составляет 2000 юаней (примерно 275–300 долларов США). Согласно условиям системы, если клиент в течение трех лет с момента регистрации не вступит в брак, компания вернет все уплаченные взносы до последней копейки.

Основатель стартапа Цзэн Синсюнь подчеркивает, что современный бизнес онлайн-знакомств не должен наживаться на одиночестве пользователей и их многолетних тратах — компания имеет моральное право получать прибыль только тогда, когда клиент действительно создает семью.

Критерий сервиса Традиционные приложения (Tinder и др.) Инновационная система Лиангпеи AI Финансовая гарантия Абонентская плата не возвращается Если за 3 года не создана семья — 100% возврат средств Количество кандидатов одновременно Переписка с десятками бесконечных профилей Строго один кандидат за раз Процесс отбора Поверхностные фотографии и короткая анкета 20-минутное голосовое интервью и 25 глубоких вопросов Основная цель Удержать пользователя в приложении как можно дольше Скорейшее создание крепкой семьи и удаление из приложения Проверка безопасности Высокий риск фейковых профилей Проверка реального имени, документов и семейного положения

«Наша цель — не отвлекать внимание людей бесконечными свайпами. Сервис знакомств должен брать деньги не за то, что люди остаются одинокими, а за то, что они обретают счастье». — Цзэн Синсюнь, основатель Лиангпеи AI.

20-минутное интервью с искусственным интеллектом и строгий порядок

Регистрация в приложении не ограничивается заполнением простой анкеты. Пользователь проходит 20-минутное глубокое голосовое интервью с искусственным интеллектом и отвечает примерно на 25 важных вопросов. Алгоритм проводит психологический анализ семейного окружения человека, его мировоззрения, образа жизни, характера и ожиданий от будущего спутника жизни, создавая идеальный цифровой профиль.

Самое главное правило — «только один кандидат за раз». Пользователю не разрешается переписываться с несколькими людьми одновременно. Пока обе стороны не завершат общение и не придут к определенному выводу или не решат прекратить отношения, система не будет предлагать новую пару. Это помогает людям сосредоточить внимание только на одном человеке и устранить поверхностность.

Технология против демографического кризиса в Китае

Появление такого проекта не случайно. В последние годы в Китае резко упали показатели заключения браков, а среди молодежи усиливается «виртуальная усталость», вызванная обычными приложениями. Лиангпеи AI пытается вернуть доверие молодежи к институту семьи через отбор с помощью искусственного интеллекта и финансовые гарантии.

Насколько эффективна система и оправдает ли себя бизнес-модель, станет полностью ясно к 2029 году, когда завершится первый 3-летний срок и будут рассмотрены первые заявки на возврат средств.

Как вы считаете, помогут ли принцип «вернем деньги, если не поженитесь» и искусственный интеллект людям найти настоящую любовь и крепкую семью? Поделитесь своим мнением в комментариях.