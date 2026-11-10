Бой за пояс WBC в Стамбуле завершился массовой дракой на ринге (видео)

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Бой за пояс WBC в Стамбуле завершился массовой дракой на ринге (видео)

В турецком Стамбуле, на арене «Üлкер Спортс Арена», поединок за чемпионский пояс WBC Силвер в тяжелом весе завершился неожиданными массовыми беспорядками и дракой. Бой между местной звездой, до этого момента не знавшим поражений Умутом Чамкыраном и представителем Франции азербайджанского происхождения Мурадом Алиевым, вышел из-под контроля после оглашения судейского решения.

12-раундовый бой и первое поражение местной звезды

Бой продлился все 12 раундов, и оба боксера вели бескомпромиссную борьбу. В итоге судьи единогласным решением объявили победителем Мурада Алиева, представляющего Францию. Для Умута Чамкырана, который до этого не проигрывал на профессиональном ринге, этот результат стал первым поражением в карьере.

Однако основной конфликт начался после объявления решения. Празднующий победу Мурад Алиев начал делать провокационные и оскорбительные жесты в сторону тысяч турецких болельщиков в зале. Это действие вызвало ярость у фанатов на трибунах.

Этап события

Произошедшее

Последствия и показатели

Статус боя

Бой за чемпионский пояс WBC Силвер

12-раундовое противостояние в тяжелом весе

Решение судей

Мурад Алиев признан победителем единогласным решением

Умут Чамкыран потерпел первое поражение в карьере

Причина конфликта

Провокационные действия Алиева в сторону трибун

Болельщики прорвали ограждения и выбежали на ринг

Ситуация на ринге

Драка, столкновение команд и охраны

Летели стулья, прямая трансляция была прервана

Меры безопасности

Вмешательство полиции и службы безопасности

Мурада Алиева с трудом вывели в безопасное место

«Неподобающее поведение Алиева за считанные секунды превратило большую спортивную арену в настоящее поле боя — остановить толпу, прорвавшуюся через ограждения, было практически невозможно».

Летающие стулья и прерванный прямой эфир

Десятки разъяренных фанатов перелезли через ограждения безопасности и ворвались на ринг, набросившись на Алиева. В одно мгновение началась массовая драка между секундантами боксеров, тренерским штабом, сотрудниками службы безопасности и болельщиками.

Ситуация приняла настолько опасный оборот, что зрители начали бросать железные стулья на ринг и друг в друга. Из-за беспорядков на арене международная телетрансляция была немедленно прервана. Силам безопасности с трудом удалось пробиться сквозь толпу и под усиленной охраной вывести представителя Франции за пределы арены. Ожидается, что международные боксерские организации (в частности, WBC) в ближайшее время начнут официальное дисциплинарное расследование по факту данного инцидента и неспортивного поведения боксера.

Как вы считаете, оправдано ли вторжение зрителей на ринг в ответ на провокацию боксера, или обе стороны должны понести строгое наказание? Выразите свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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