Стакан теплой воды по утрам: 4 эффекта и распространенные мифы, в которые верят люди

Выпить стакан теплой воды сразу после пробуждения — простая привычка, которой придерживаются многие. Одни считают это способом «очищения» организма, другие — легким методом похудения и улучшения состояния кожи.

Но где кроется реальная польза этой привычки, а где — широко распространенные в интернете преувеличения?

На самом деле утренняя порция воды помогает устранить обезвоживание организма, поддержать пищеварительную систему и обеспечить достаточное потребление жидкости в течение дня. Однако не стоит принимать за чистую монету утверждения о том, что один стакан теплой воды способен «нормализовать» артериальное давление, вымыть из организма токсины или избавить от лишнего веса без соблюдения диеты.