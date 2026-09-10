Стакан теплой воды по утрам: 4 эффекта и распространенные мифы, в которые верят люди

·78·Здоровье
Стакан теплой воды по утрам: 4 эффекта и распространенные мифы, в которые верят люди

Выпить стакан теплой воды сразу после пробуждения — простая привычка, которой придерживаются многие. Одни считают это способом «очищения» организма, другие — легким методом похудения и улучшения состояния кожи.

Но где кроется реальная польза этой привычки, а где — широко распространенные в интернете преувеличения?

На самом деле утренняя порция воды помогает устранить обезвоживание организма, поддержать пищеварительную систему и обеспечить достаточное потребление жидкости в течение дня. Однако не стоит принимать за чистую монету утверждения о том, что один стакан теплой воды способен «нормализовать» артериальное давление, вымыть из организма токсины или избавить от лишнего веса без соблюдения диеты.

Питье воды утромГидратацияЗдоровый образ жизниДетоксикацияКонтроль весаЗдоровье кожиПищеварительная система
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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