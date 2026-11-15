Багажник «Toyota» и тайный склад: какой опасный план пресекла СГБ на границе?
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- В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Пограничных войск СГБ и правоохранительными органами, была выявлена попытка ввоза наркотических средств в страну на автомобиле марки «Toyota».
- Транспортное средство находилось под управлением гражданина Афганистана 1966 года рождения.
- На автомобиле на пограничном посту «Айритом» и в доме гражданина в городе Термез было обнаружено около 1,8 килограмма опия и героина.
Наркомания — это угроза, представляющая серьезную опасность для здоровья человека, спокойствия семей и будущего молодежи. Лица, стремящиеся извлечь выгоду из незаконного оборота наркотиков, используют различные ухищрения и сложные методы для ввоза запрещенных веществ на территорию страны. Один из таких методов был раскрыт в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Пограничных войск СГБ, управления по Сурхандарьинской области, таможенных и правоохранительных органов.
Тайный груз, выявленный на пограничном посту «Айритом»
Автомобиль марки «Toyota» под управлением гражданина Афганистана 1966 года рождения, прибывший на таможенный пограничный пост «Айритом» для въезда в нашу страну, был подвергнут тщательному досмотру. В ходе таможенного и пограничного контроля было установлено, что внутри поршней двигателя, находившихся в багажнике транспортного средства, были скрытно спрятаны около 400 граммов опия.
Однако на этом оперативное мероприятие не закончилось. Сотрудники правоохранительных органов с участием понятых провели обыск в доме, где временно проживал данный гражданин в городе Термезе. Там было обнаружено еще 848 граммов опия и 551 грамм героина, спрятанных внутри других автомобильных запчастей.
Детали правонарушения и оперативного мероприятия
Данные и показатели
Место выявления
Таможенный пограничный пост «Айритом» и город Термез
Правонарушитель
Гражданин Афганистана 1966 года рождения
Транспортное средство
Автомобиль марки «Toyota»
Конфискованные наркотические средства
Всего около 1,8 кг (опий и героин)
Бескомпромиссная борьба с преступностью
В настоящее время по данному факту возбуждены соответствующие уголовные дела, продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению других членов этого незаконного трансграничного канала. Служба государственной безопасности и партнерские ведомства продолжают решительные меры по обеспечению безопасности границ нашей страны и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.
Как вы считаете, какие дополнительные меры необходимо принять для усиления борьбы с контрабандой наркотиков на границах и таможенных постах? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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