Багажник «Toyota» и тайный склад: какой опасный план пресекла СГБ на границе?

1 мин чтения42
Багажник «Toyota» и тайный склад: какой опасный план пресекла СГБ на границе?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Пограничных войск СГБ и правоохранительными органами, была выявлена попытка ввоза наркотических средств в страну на автомобиле марки «Toyota».
  • Транспортное средство находилось под управлением гражданина Афганистана 1966 года рождения.
  • На автомобиле на пограничном посту «Айритом» и в доме гражданина в городе Термез было обнаружено около 1,8 килограмма опия и героина.

Наркомания — это угроза, представляющая серьезную опасность для здоровья человека, спокойствия семей и будущего молодежи. Лица, стремящиеся извлечь выгоду из незаконного оборота наркотиков, используют различные ухищрения и сложные методы для ввоза запрещенных веществ на территорию страны. Один из таких методов был раскрыт в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Пограничных войск СГБ, управления по Сурхандарьинской области, таможенных и правоохранительных органов.

Тайный груз, выявленный на пограничном посту «Айритом»

Автомобиль марки «Toyota» под управлением гражданина Афганистана 1966 года рождения, прибывший на таможенный пограничный пост «Айритом» для въезда в нашу страну, был подвергнут тщательному досмотру. В ходе таможенного и пограничного контроля было установлено, что внутри поршней двигателя, находившихся в багажнике транспортного средства, были скрытно спрятаны около 400 граммов опия.

Однако на этом оперативное мероприятие не закончилось. Сотрудники правоохранительных органов с участием понятых провели обыск в доме, где временно проживал данный гражданин в городе Термезе. Там было обнаружено еще 848 граммов опия и 551 грамм героина, спрятанных внутри других автомобильных запчастей.

Детали правонарушения и оперативного мероприятия

Данные и показатели

Место выявления

Таможенный пограничный пост «Айритом» и город Термез

Правонарушитель

Гражданин Афганистана 1966 года рождения

Транспортное средство

Автомобиль марки «Toyota»

Конфискованные наркотические средства

Всего около 1,8 кг (опий и героин)

Багажник «Toyota» и тайный склад: какой опасный план пресекла СГБ на границе?

Бескомпромиссная борьба с преступностью

В настоящее время по данному факту возбуждены соответствующие уголовные дела, продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению других членов этого незаконного трансграничного канала. Служба государственной безопасности и партнерские ведомства продолжают решительные меры по обеспечению безопасности границ нашей страны и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как вы считаете, какие дополнительные меры необходимо принять для усиления борьбы с контрабандой наркотиков на границах и таможенных постах? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Общество