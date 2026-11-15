Багажник «Toyota» и тайный склад: какой опасный план пресекла СГБ на границе?

Наркомания — это угроза, представляющая серьезную опасность для здоровья человека, спокойствия семей и будущего молодежи. Лица, стремящиеся извлечь выгоду из незаконного оборота наркотиков, используют различные ухищрения и сложные методы для ввоза запрещенных веществ на территорию страны. Один из таких методов был раскрыт в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Пограничных войск СГБ, управления по Сурхандарьинской области, таможенных и правоохранительных органов.

Тайный груз, выявленный на пограничном посту «Айритом»

Автомобиль марки «Toyota» под управлением гражданина Афганистана 1966 года рождения, прибывший на таможенный пограничный пост «Айритом» для въезда в нашу страну, был подвергнут тщательному досмотру. В ходе таможенного и пограничного контроля было установлено, что внутри поршней двигателя, находившихся в багажнике транспортного средства, были скрытно спрятаны около 400 граммов опия.