«Преодоление 80-летнего рубежа»: секреты долголетия и счастья, потрясшие Японию!

·37·Здоровье
«Преодоление 80-летнего рубежа»: секреты долголетия и счастья, потрясшие Японию!

Новая книга 61-летнего доктора Хидэки Вады, ведущего японского специалиста по здоровью и психологии пожилых людей, под названием «Преодоление 80-летнего рубежа» произвела настоящий фурор и становится мировым бестселлером. Появившись на прилавках магазинов, это произведение было продано тиражом более 500 000 экземпляров, и ожидается, что в ближайшие месяцы оно преодолеет рекордную отметку в 1 миллион.

Автор предлагает смотреть на старость не как на обреченность или тяжелое бремя, а как на самый осмысленный, простой и безмятежный дар в жизни человека. Обобщив многолетний научный и медицинский опыт, доктор Вада разработал 44 жизненных правила для периода после 60 лет. Эти рекомендации избавляют человека от лишних ограничений и открывают совершенно новую философию здоровой, веселой и счастливой жизни.

Так почему же японский врач выступает против чрезмерного употребления лекарств, в чем секрет отсутствия страха перед лишним весом в старости и как можно спокойно пройти 80-летний рубеж?

«Сократите количество лекарств и больше улыбайтесь»: золотые правила доктора Вады

Наиболее важные и жизненные рекомендации, выдвинутые японским психологом:

  • Физическая активность и свежий воздух: Гуляйте на свежем воздухе каждый день, не давайте телу слабеть и не забывайте пить достаточное количество воды даже в комнате с работающим кондиционером летом;

  • Работа мозга и питание: Тщательно пережевывайте пищу — движения рта и челюстей напрямую стимулируют работу мозга; память слабеет не из-за возраста, а в результате умственной бездеятельности;

  • Чрезмерная привязанность к медицинским нормам: Без необходимости не пытайтесь искусственно и резко снижать кровяное давление или уровень сахара, не принимайте слишком много лекарств и вместо постоянной борьбы с болезнью научитесь жить с ней в мире;

  • Духовная свобода и выбор людей: Не отказывайтесь от еды, которая приносит вам радость — небольшой набор веса не повредит; прекратите общение с людьми, которые вам не нравятся, и не бойтесь открыто говорить то, что у вас на душе;

  • Постоянное обучение и благодарность: Перестать получать новые знания — это начало настоящей старости; а улыбка и оптимизм сильнее любого лекарства.

«Преодоление 80-летнего рубежа»: сравнительный анализ образа жизни

Сравнение взглядов доктора Хидэки Вады и традиционных ошибочных представлений:

Критерии образа жизни

Традиционный неверный подход

Философия доктора Хидэки Вады

Отношение к старости

Конец жизни, слабость и тяжелое бремя

Простота, безмятежность и великий жизненный дар

Питание и вес

Строгие диеты и подсчет каждой калории

Наслаждение любимой едой, отсутствие страха перед небольшим весом

Система лечения

Снижение всех показателей с помощью лекарств

Естественный баланс, адаптация организма и ограничение лекарств

Социальная жизнь

Затворничество в четырех стенах, привязанность к телевизору

Прогулки на свежем воздухе, любимые занятия и путешествия

Проблемы с памятью

Признание в духе «я уже в возрасте»

Постоянное чтение, учеба и стремление к новому

Психологический анализ: эксперты о японском феномене

Основные выводы геронтологов и психологов о долголетии:

  • Внутреннее спокойствие и одиночество: Как отмечает доктор Вада, одиночество — это не всегда пустота, это важный покой, когда человек остается наедине с собой и прислушивается к своему внутреннему миру;

  • Восхищение пожилыми людьми: Быть молодым легко, ведь все мы были молоды; настоящее мастерство — пройдя через испытания годами, оставаться человеком, который прогуливается ранним утром, аккуратно и элегантно одет, а в глазах не гаснет радость жизни;

  • Мышление без стресса: Избавление в период после 60 лет от навязчивых мыслей «что скажут люди», отсутствие стыда за изменение своего мнения и искренняя жизнь в согласии с собой продлевают жизнь человека на десятки лет.

Произведение «Преодоление 80-летнего рубежа» доказывает каждому человеку, что счастье заключается не в сложных формулах, а в простых движениях, улыбке и принятии жизни такой, какая она есть.

По вашему мнению, помогает ли отказ от строгих медицинских диет после 60 лет, употребление любимой еды и свободная жизнь долголетию, или же лучше строго следовать медицинским ограничениям? Что вы думаете о наших активных пожилых людях, которые не потеряли любовь к жизни? Оставляйте свой опыт и размышления в комментариях, и обязательно делитесь этими уникальными секретами мудрости и здорового образа жизни со своими родителями, близкими и дорогими друзьями!

Хидэки ВадаПреодоление 80-летнего рубежаЗдоровье пожилых людейМедицина Японии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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