Для многих привычка сразу после обеда или ужина прилечь на диван или неподвижно сидеть перед компьютером стала обычным делом. Однако медицинские специалисты предупреждают, что эта привычка может резко замедлить обмен веществ в организме, привести к длительному повышению уровня сахара и жиров в крови, а также затруднить процесс пищеварения.

4 главных вреда малоподвижности для организма

Малоподвижность после еды оказывает негативное влияние на работу сразу нескольких систем:

Резкое повышение уровня сахара в крови: В процессе пищеварения углеводы превращаются в глюкозу и всасываются в кровь. Если человек сидит неподвижно, мышцы не расходуют эту глюкозу в качестве энергии. В результате поджелудочная железа вынуждена вырабатывать избыточное количество инсулина для снижения уровня сахара. Со временем это повышает риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа. Лишний вес и накопление висцерального жира: По сравнению с положением стоя или ходьбой, при сидении обмен веществ (метаболизм) замедляется почти на 30 процентов. Неизрасходованная энергия и глюкоза начинают накапливаться в организме в виде резервного жира, особенно вокруг внутренних органов в брюшной полости. Проблемы с пищеварительной системой: В сидячем положении органы брюшной полости немного сдавливаются. Это замедляет перистальтику кишечника, вызывая чувство тяжести, вздутие живота и запоры. Особенно вредно сидеть сгорбившись — это усиливает давление на желудок и создает условия для возникновения изжоги (рефлюкса). Нагрузка на сердечно-сосудистую систему: Из-за малоподвижности в крови долго остается повышенным уровень не только сахара, но и жиров (триглицеридов). Это создает почву для воспаления стенок сосудов и развития атеросклероза (сужения сосудов).

Состояние после еды Изменения в организме и последствия Сидение без движения сразу после еды Метаболизм снижается на 30%, сахар и жиры долго задерживаются в крови, пищеварение замедляется 10–15 минут медленной ходьбы Уровень сахара в крови стабилизируется, работа кишечника улучшается, появляется чувство легкости

Как правильно: что нужно делать?

Согласно рекомендациям врачей и таких медицинских источников, как SecondMedic, сразу после еды не обязательно выполнять тяжелые физические упражнения или бегать. Достаточно 10–15 минут медленной прогулки, легких домашних дел или хотя бы просто постоять — это поможет поддерживать уровень глюкозы в крови в норме и значительно облегчит пищеварение.

А что вы обычно делаете после еды — стараетесь немного прогуляться или предпочитаете отдохнуть? Поделитесь своим опытом в комментариях!