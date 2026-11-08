Скрытая опасность горячего чая: онколог предупредил о риске рака пищевода

Употребление горячего чая считается многолетней любимой национальной традицией и признаком гостеприимства нашего народа. Однако, как подчеркивают врачи-онкологи, употребление слишком горячего чая или других жидкостей создает неожиданные серьезные риски для здоровья человека, в частности, для пищеварительной системы.

Медицинские наблюдения показывают, что регулярное употребление напитков с температурой выше 65–70°C является одним из основных факторов, резко повышающих риск развития рака пищевода (онкологического заболевания).

Почему горячие напитки опасны для человека?

Горячая жидкость при прохождении через пищевод оказывает прямое негативное воздействие на ткани:

Хронический ожог слизистой оболочки: Слишком горячий напиток каждый раз обжигает нежную слизистую оболочку полости рта и пищевода, нанося микротравмы;

Патологическое изменение клеток: В результате постоянных термических ожогов клетки тканей вынуждены постоянно восстанавливаться. Этот процесс хронического воспаления со временем приводит к нарушению клеточной структуры (мутации) и провоцирует появление злокачественных опухолей.

3 основных фактора, повышающих риск рака пищевода

Специалисты выделяют три основных негативных фактора, которые в несколько раз повышают риск развития рака:

Слишком горячая пища и напитки: Употребление еды, супов или чая с температурой выше 65–70°C без предварительного остужения; Курение табачных изделий: Канцерогенные вещества, содержащиеся в никотине и дыме, впитываются в поврежденную слизистую оболочку в два раза быстрее; Употребление алкогольных напитков: Алкоголь вызывает химический ожог слизистой оболочки, разрушая ее защитный барьер.

Заключение врача: как правильно пить чай?

Для сохранения здоровья не требуется отказываться от любимого чая, достаточно соблюдать простую культуру потребления: