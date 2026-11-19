В преддверии завершения эпохи Лионеля Месси в сборной Аргентины всё чаще звучат вопросы о том, кто займет его место. Примечательно, что мать легенды футбола Селия Мария Куччиттини высказала свое мнение на этот счет. По ее мнению, полузащитник «Комо» Нико Пас в будущем может занять место ее сына в национальной команде.

Издание Алл Абут Аргентина, ссылаясь на данные Радио Ла Red, сообщает, что Пас был глубоко взволнован, когда услышал эти слова от самой Селии.

Мать Месси выразила доверие молодому футболисту

22-летний Нико Пас считается одним из самых перспективных талантов аргентинского футбола. Он родился на Канарских островах и имел право выступать за сборную Испании. Однако на международной арене он выбрал защиту чести Аргентины.

Ранее Пас выступал за молодежные сборные Аргентины до 20 и 23 лет. Свой дебют в основной сборной он совершил 15 октября 2024 года в матче отборочного этапа чемпионата мира-2026 против Боливии.

В той встрече, завершившейся со счетом 6:0, Нико Пас отдал голевую передачу на Месси, который оформил хет-трик.

Месси попрощался со сборной

39-летний Лионель Месси 7 октября провел свой прощальный матч в составе национальной сборной Аргентины. В игре против Бенина, завершившейся победой со счетом 3:0, он забил один гол и отдал две голевые передачи.

Занять место Месси — огромная ответственность для любого футболиста. Доверие, оказанное Нико со стороны Селии Куччиттини, может стать для молодого полузащитника мощным стимулом.

Однако одной лишь похвалы недостаточно, чтобы стать настоящим преемником Месси. Нико Пас должен оправдать это доверие своей игрой на поле, результатами и стабильными выступлениями за национальную команду.