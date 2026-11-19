Почему Баходир Джалолов рассматривается как самый подходящий соперник для Уайлдера?
Авторитетный американский портал Боксингневс24.ком предложил непобежденного узбекского боксера супертяжелого веса Баходира Джалолова в качестве следующего соперника для бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Эта инициатива была выдвинута после того, как сорвался бой американского нокаутера против австралийца Джея Опетаи, который должен был состояться 11 декабря в Кардиффе. После того как Опетая сообщил, что не сможет выйти на ринг из-за полученной травмы руки, аналитики назвали узбекского боксера самым подходящим кандидатом на замену.
Почему именно Баходир Джалолов — лучший кандидат?
По мнению аналитиков, физические показатели, международный опыт и достижения 32-летнего Джалолова полностью соответствуют требованиям для выхода на бой в качестве резервного варианта в сжатые сроки. Противостояние между двукратным олимпийским чемпионом (Джалолов) и бронзовым призером пекинской Олимпиады 2008 года (Уайлдер) вызовет огромный интерес у международных телевещателей даже без искусственного ажиотажа.
Самое важное заключается в том, что наш соотечественник в данный момент полностью готов к бою:
Последний бой: 17 октября на знаменитой арене Те О2 в Лондоне он победил британца Соломона Дакреса единогласным решением судей в десятираундовом поединке.
Рейтинг и форма: Джалолов не имеет травм, находится в отличной спортивной форме и занимает 4-е место в рейтингах IBF и WBO, а также 10-ю строчку в рейтинге WBC.
Показатели боксеров
Баходир Джалолов
Деонтей Уайлдер
Возраст
32 года
41 год
Профессиональный рекорд
18 побед (15 нокаутов), 0 поражений
Бывший чемпион мира WBC
Рост
201 см (природный супертяжеловес)
201 см
Олимпийские достижения
Двукратный олимпийский чемпион
Бронзовый призер Олимпиады 2008 года
Столкновение стилей на ринге и ожидаемая интрига
Эксперты Боксингневс24 обратили внимание на то, что Джалолов (18–0, 15 КО), как и Джей Опетая, является левшой. Однако на этот раз Уайлдер столкнется не с 200-фунтовым соперником, поднимающимся из первого тяжелого веса, а с природным супертяжеловесом ростом 201 сантиметр, обладающим сокрушительным ударом.
Авторы издания отмечают, что в последних боях в Великобритании против Соломона Дакреса и Агрона Смакичи Джалолова критиковали за то, что он ставил во главу угла безопасность и действовал в несколько осторожном и размеренном темпе. Это было связано с тем, что у тех соперников не было ударной мощи, способной создать для него серьезную угрозу. В бою же против 41-летнего Уайлдера о таком «спокойствии» не может быть и речи: американский боксер обладает страшным ударом правой, способным отправить соперника в нокаут в любую секунду. В свою очередь, Уайлдер также не позволит себе легко проигрывать стартовые раунды сопернику с отличным чувством дистанции и высокой техникой.
Как вы думаете, если Баходир Джалолов выйдет на ринг против Деонтея Уайлдера 11 декабря, по какому сценарию пройдет бой и сможет ли наш соотечественник одержать победу? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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