Согласно действующему правилу, офсайд фиксируется, если в момент передачи мяча нападающий находится ближе к линии ворот соперника, чем предпоследний игрок обороняющейся команды, и активно участвует в эпизоде. При этом учитывается любая часть тела игрока, которой можно забить гол.

Эта идея, получившая название «офсайд Венгера», должна была сократить количество спорных ситуаций в футболе и создать больше возможностей для нападающих. Однако, несмотря на то, что результаты тестов показали, что новый порядок может изменить тактику команд, он не дал убедительных оснований для роста результативности.

Новое правило офсайда, предложенное с целью увеличения количества голов и стимулирования атакующей игры в футболе, не принесло ожидаемых результатов. Изменение, выдвинутое бывшим главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, не было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ) после проведения испытаний.

Новый порядок, предложенный Арсеном Венгером, предполагал изменение этого критерия. Согласно ему, игрок признавался бы находящимся в офсайде только в том случае, если его голова, корпус и ноги полностью находились бы впереди предпоследнего защитника соперника.

Иными словами, если хотя бы часть тела нападающего находилась на одной линии с защитником, судья не должен был фиксировать офсайд. Это могло бы дать нападающим значительное преимущество по сравнению с нынешними правилами.

Что показали результаты испытаний?

По данным издания Те Тимес, данное правило проходило тестирование в Канаде. В ходе эксперимента было установлено, что новые критерии могут повлиять на оборонительную тактику команд.

В частности, защитники могли быть вынуждены располагаться глубже, чтобы не оставлять нападающим лишнего пространства. Однако это изменение не привело к ожидаемому результату — существенному увеличению количества голов в футболе.

Примечательно, что сам Арсен Венгер, предложивший это правило, также остался недоволен результатами тестов. Это означает, что теоретическая привлекательность нового порядка не гарантировала его эффективность на практике.

Правило офсайда в футболе пока остается прежним

Исходя из этих результатов, ИФАБ принял решение не одобрять «офсайд Венгера». Это означает, что в ближайшее время изменения в футбольные правила в этом направлении вноситься не будут.

На самом деле, идея изменения правила офсайда обсуждается в футболе уже много лет. С одной стороны, болельщики хотят видеть больше голов и атакующей игры. С другой стороны, важно сохранять баланс игры, оборонительную тактику и точность судейства.

Предложение Венгера было направлено именно на поиск баланса между этими двумя целями. Но поскольку испытания не показали ожидаемой эффективности, футбольные болельщики пока продолжат следовать действующей трактовке правила офсайда.