Названы 10 продуктов, которые способствуют самому быстрому набору веса

·61·Здоровье
Названы 10 продуктов, которые способствуют самому быстрому набору веса
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  • Основными факторами, способствующими быстрому набору веса в организме человека, являются продукты с высоким содержанием калорий, простых углеводов, рафинированного сахара и насыщенных жиров.
  • Специалисты рекомендуют исключить из рациона или ограничить потребление фастфуда, сладких напитков, сладостей, майонеза, чипсов и белого хлеба.
  • Также рекомендуется ограничить употребление переработанного мяса, сладких молочных продуктов, мороженого и энергетических напитков.

Многие полагают, что лишний вес появляется только из-за переедания, однако основная причина проблемы кроется в качестве и составе пищи. Продукты, которые заставляют организм человека набирать вес максимально быстро и легко — это еда с высоким содержанием калорий, простых углеводов, рафинированного сахара и насыщенных жиров.

При употреблении такой пищи уровень глюкозы и инсулина в крови мгновенно повышается, а полученная избыточная энергия направляется прямиком в жировые запасы.

ТОП-10 продуктов, способствующих быстрому накоплению жира в организме

Специалисты перечислили основные факторы, которые рекомендуется исключить из рациона или резко ограничить:

  1. Фастфуд и жареные блюда (бургеры, картофель фри): из-за сочетания трансжиров и высокой калорийности они очень быстро формируют жировую прослойку под кожей и вокруг внутренних органов;

  2. Газированные сладкие напитки и готовые соки: «жидкие калории» не посылают мозгу сигнал о насыщении, а огромное количество сахара в их составе быстро превращается в жир в печени;

  3. Сладости и выпечка (торты, кексы, конфеты): сочетание муки высшего сорта и сахара резко повышает уровень гормона инсулина, ускоряя набор веса;

  4. Майонез и магазинные соусы: всего одна столовая ложка майонеза, добавленная в салат или блюдо, увеличивает общую калорийность еды в несколько раз;

  5. Чипсы и сухарики: высокое содержание соли приводит к задержке лишней воды в организме (появлению отеков), а быстро усваиваемые углеводы способствуют быстрому ожирению;

  6. Белый хлеб и мучные изделия: из-за отсутствия полезной клетчатки (растительных волокон) они быстро всасываются в кровь, и чувство голода возвращается очень скоро;

  7. Переработанные мясные продукты (сосиски, колбасы): в их составе много скрытых жиров, консервантов и усилителей вкуса, которые искусственно пробуждают аппетит;

  8. Сладкие молочные продукты (глазированные сырки, сладкие йогурты): под маской полезного молочного продукта скрываются лакомства, содержание сахара в которых не уступает обычным конфетам;

  9. Мороженое: идеальное сочетание сливок с высоким процентом жирности (животный жир) и сахара является одним из самых опасных источников лишнего веса;

  10. Энергетические напитки: помимо огромной дозы калорий и сахара, они нарушают естественный ритм метаболизма (обмена веществ) в организме.

Правила правильного и здорового набора веса

Если у вас недостаточный вес и вы хотите поправиться или увеличить мышечную массу, делать это нужно не с помощью вредных продуктов, а посредством натуральной пищи.

Включение в рацион орехов, натурального мяса и рыбных продуктов, бананов и овсянки — продуктов с высокой питательной ценностью, богатых полезными минералами и белком — обеспечит качественный набор веса без вреда для здоровья.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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