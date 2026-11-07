Названы 10 продуктов, которые способствуют самому быстрому набору веса

Многие полагают, что лишний вес появляется только из-за переедания, однако основная причина проблемы кроется в качестве и составе пищи. Продукты, которые заставляют организм человека набирать вес максимально быстро и легко — это еда с высоким содержанием калорий, простых углеводов, рафинированного сахара и насыщенных жиров.

При употреблении такой пищи уровень глюкозы и инсулина в крови мгновенно повышается, а полученная избыточная энергия направляется прямиком в жировые запасы.

ТОП-10 продуктов, способствующих быстрому накоплению жира в организме

Специалисты перечислили основные факторы, которые рекомендуется исключить из рациона или резко ограничить:

Фастфуд и жареные блюда (бургеры, картофель фри): из-за сочетания трансжиров и высокой калорийности они очень быстро формируют жировую прослойку под кожей и вокруг внутренних органов; Газированные сладкие напитки и готовые соки: «жидкие калории» не посылают мозгу сигнал о насыщении, а огромное количество сахара в их составе быстро превращается в жир в печени; Сладости и выпечка (торты, кексы, конфеты): сочетание муки высшего сорта и сахара резко повышает уровень гормона инсулина, ускоряя набор веса; Майонез и магазинные соусы: всего одна столовая ложка майонеза, добавленная в салат или блюдо, увеличивает общую калорийность еды в несколько раз; Чипсы и сухарики: высокое содержание соли приводит к задержке лишней воды в организме (появлению отеков), а быстро усваиваемые углеводы способствуют быстрому ожирению; Белый хлеб и мучные изделия: из-за отсутствия полезной клетчатки (растительных волокон) они быстро всасываются в кровь, и чувство голода возвращается очень скоро; Переработанные мясные продукты (сосиски, колбасы): в их составе много скрытых жиров, консервантов и усилителей вкуса, которые искусственно пробуждают аппетит; Сладкие молочные продукты (глазированные сырки, сладкие йогурты): под маской полезного молочного продукта скрываются лакомства, содержание сахара в которых не уступает обычным конфетам; Мороженое: идеальное сочетание сливок с высоким процентом жирности (животный жир) и сахара является одним из самых опасных источников лишнего веса; Энергетические напитки: помимо огромной дозы калорий и сахара, они нарушают естественный ритм метаболизма (обмена веществ) в организме.

Правила правильного и здорового набора веса

Если у вас недостаточный вес и вы хотите поправиться или увеличить мышечную массу, делать это нужно не с помощью вредных продуктов, а посредством натуральной пищи.

Включение в рацион орехов, натурального мяса и рыбных продуктов, бананов и овсянки — продуктов с высокой питательной ценностью, богатых полезными минералами и белком — обеспечит качественный набор веса без вреда для здоровья.