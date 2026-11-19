Будущее Арды Гюлера в «Реале» определено на долгосрочную перспективу. Мадридский клуб объявил о продлении контракта с турецким полузащитником до 2032 года. Эта новость не оставила равнодушным и его одноклубника Килиана Мбаппе: шутливый комментарий французского нападающего привлек внимание в социальных сетях.

«Сегодня ночью я буду спать спокойно»

18 ноября «Реал» официально объявил о подписании нового соглашения с 21-летним Ардой Гюлером. Договор будет действовать до 2032 года.

После этого известия турецкий футболист опубликовал в социальных сетях пост о новом контракте. Килиан Мбаппе также выразил свою реакцию, написав под ним:

«Спасибо, сегодня ночью я буду спать спокойно».

Этот комментарий французской звезды носил шутливый характер и выражал радость по поводу того, что его одноклубник останется в клубе на долгие годы.

Арда Гюлер укрепляет свои позиции в «Реале»

Арда Гюлер перешел в мадридскую команду в 2023 году из турецкого «Фенербахче» за 20 миллионов евро. Со временем он стал одним из ключевых игроков в составе «Реала».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Реал» проявляет долгосрочное доверие к молодой звезде

Продление контракта до 2032 года означает, что клуб рассматривает Арду Гюлера как важную часть своих планов на будущее. Для 21-летнего футболиста это не только доверие, но и возможность проявить свой потенциал на еще более высоком уровне.

Реакция Мбаппе стала небольшой, но примечательной деталью, указывающей на теплую атмосферу внутри команды. Теперь болельщики с интересом будут наблюдать за тем, каких результатов добьется Арда в «Реале» после подписания долгосрочного контракта.