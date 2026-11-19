Крупнейший в мире беспилотный грузовой самолет совершил первый полет: Подробности
В Китае успешно совершил свой первый испытательный полет В5000, который позиционируется как крупнейший в мире беспилотный грузовой самолет. Как сообщает Накед Скиенке, испытания прошли 14 ноября в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны. Проект разработан китайской авиастроительной компанией Air Вхите Вхале и открывает новый этап в развитии автономной грузовой авиации.
Как прошел испытательный полет и каковы технические показатели?
Во время испытаний В5000 проехал по взлетно-посадочной полосе около 600 метров, после чего поднялся в воздух. Самолет набрал высоту 2000 метров, находился в полете около 30 минут и успешно приземлился в заданной точке.
В процессе полета специалисты протестировали важные технические и электронные системы самолета:
Автономное управление и связь: Была проверена слаженность работы системы автономного полета, каналов передачи данных и наземных пунктов управления.
Двигатель и электроника: Оценивалась стабильность работы разработанного в Китае турбовинтового двигателя, систем управления полетом и электронного оборудования.
Легкая и прочная конструкция: Около 65 процентов конструкции самолета изготовлено из углепластиковых композитных материалов, что позволяет снизить вес при сохранении прочности и увеличить объем полезной нагрузки.
Технические и эксплуатационные показатели
Параметры
Полезная нагрузка и дальность
Перевозка до 5 тонн груза на расстояние до 2600 километров
Объем грузового отсека
65 кубических метров
Пассажировместимость и дальность
19 пассажиров, до 400 километров за один полет
Экономическая эффективность
До 60 процентов дешевле аналогичных пилотируемых самолетов
Снижение затрат и направления применения
На борту В5000 не требуются пилоты — самолет летает в автономном режиме, а наземные специалисты отслеживают его состояние и маршрут, координируя полет. По расчетам разработчиков, стоимость перевозки одной тонны груза на один километр может быть до 60 процентов дешевле, чем у традиционных пилотируемых грузовых самолетов. Этому способствуют отсутствие экипажа, использование легких композитных материалов и оптимизация расхода топлива.
В будущем этот самолет может использоваться для межрегиональных грузоперевозок, доставки товаров, требующих соблюдения определенного температурного режима, а также для транспортировки средств экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, возможность перевозки до 5 тонн груза является удобным решением для направлений, где эксплуатация обычных грузовых самолетов экономически невыгодна.
Как вы считаете, насколько сильно широкое внедрение беспилотных грузовых самолетов изменит рынок международной логистики и грузоперевозок в ближайшие годы? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…