В Китае успешно совершил свой первый испытательный полет В5000, который позиционируется как крупнейший в мире беспилотный грузовой самолет. Как сообщает Накед Скиенке, испытания прошли 14 ноября в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны. Проект разработан китайской авиастроительной компанией Air Вхите Вхале и открывает новый этап в развитии автономной грузовой авиации.

Как прошел испытательный полет и каковы технические показатели?

Во время испытаний В5000 проехал по взлетно-посадочной полосе около 600 метров, после чего поднялся в воздух. Самолет набрал высоту 2000 метров, находился в полете около 30 минут и успешно приземлился в заданной точке.

В процессе полета специалисты протестировали важные технические и электронные системы самолета: