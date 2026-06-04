Ўзбекистонлик таэквондочилар Рим Гран-при турнирида қатнашади
Жорий йилнинг спорт мавсуми ўзбек спорти ихлосмандлари учун қизиқарли ва ҳаяжонли лаҳзаларга бой бўлишда давом этмоқда. Саноқли кунлардан сўнг, яъни 5–7 июнь кунлари Италиянинг гўзал пойтахти Рим шаҳри таэквондо WT бўйича нуфузли Гран-при турнирига мезбонлик қилади. Дунёнинг энг кучли даян усталари жам бўладиган ушбу йирик мусобақада мамлакатимиз шарафини Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари катта таркибда ҳимоя қилишади.
Мусобақа нуфузи ва юқори рейтинг очколари
Айтиш жоизки, Рим мезбонлик қиладиган мазкур халқаро турнир G-6 таснифига киради. Бу эса спортчиларимиз учун нафақат нуфузли медаллар, балки жаҳон ва Олимпиада рейтинглари учун жуда муҳим ҳамда салмоқли очколарни қўлга киритиш учун ажойиб имкониятдир. Ўзбекистон таэквондо ассоциацияси томонидан эълон қилинган расмий маълумотларга кўра, вакилларимиз Апеннин ярим оролига қуйидаги кучли таркиб билан йўл олишмоқда:
Апеннин яшил майдонларига йўл олган таркибимиз
Жамоамиз мураббийлар штаби мазкур масъулиятли баҳсларга ҳам эркаклар, ҳам аёллар тоифасида энг маҳоратли ва умидли спортчиларни жалб этган:
Эркаклар жамоаси:
-58 кг: Жаҳонгир Худойбердиев
-68 кг: Диёрбек Тўхлибоев
-68 кг: Нажмиддин Қосимҳожиев
-80 кг: Жасур Жайсунов
+80 кг: Марат Мавлонов
+80 кг: Ёдгорбек Жўрабоев
Аёллар жамоаси:
-57 кг: Мадина Мирабзалова
-67 кг: Озода Собиржонова
+67 кг: Светлана Осипова (жаҳон ва Олимпиада тажрибасига эга маҳоратли спортчимиз)
Мухлислар умиди: Терма жамоамиз таркибидан ҳам тажрибали халқаро турнирлар ғолиблари, ҳам халқаро майдонда ўз сўзини айтишга шай бўлган шиддатли ёш спортчилар жой олган. Бу эса Италия кортларида ҳамюртларимиздан юқори натижалар ва шоҳсупаларни кутишга тўла асос бўла олади.
Биз ҳам ўз навбатида Рим даянларида Ватанимиз шарафини ҳимоя қиладиган барча таэквондочиларимизга ва мураббийлар штабига улкан зафарлар, чиройли ғалабалар тилаб қоламиз! Ўзбек спортининг энг сўнгги, расмий ва қувончли хабарларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг.
…