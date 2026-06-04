Ўзбекистонлик таэквондочилар Рим Гран-при турнирида қатнашади

·41·Спорт
Ўзбекистонлик таэквондочилар Рим Гран-при турнирида қатнашади
Аудио версияси

Жорий йилнинг спорт мавсуми ўзбек спорти ихлосмандлари учун қизиқарли ва ҳаяжонли лаҳзаларга бой бўлишда давом этмоқда. Саноқли кунлардан сўнг, яъни 5–7 июнь кунлари Италиянинг гўзал пойтахти Рим шаҳри таэквондо WT бўйича нуфузли Гран-при турнирига мезбонлик қилади. Дунёнинг энг кучли даян усталари жам бўладиган ушбу йирик мусобақада мамлакатимиз шарафини Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари катта таркибда ҳимоя қилишади.

Мусобақа нуфузи ва юқори рейтинг очколари

Айтиш жоизки, Рим мезбонлик қиладиган мазкур халқаро турнир G-6 таснифига киради. Бу эса спортчиларимиз учун нафақат нуфузли медаллар, балки жаҳон ва Олимпиада рейтинглари учун жуда муҳим ҳамда салмоқли очколарни қўлга киритиш учун ажойиб имкониятдир. Ўзбекистон таэквондо ассоциацияси томонидан эълон қилинган расмий маълумотларга кўра, вакилларимиз Апеннин ярим оролига қуйидаги кучли таркиб билан йўл олишмоқда:

Апеннин яшил майдонларига йўл олган таркибимиз

Жамоамиз мураббийлар штаби мазкур масъулиятли баҳсларга ҳам эркаклар, ҳам аёллар тоифасида энг маҳоратли ва умидли спортчиларни жалб этган:

Эркаклар жамоаси:

  • -58 кг: Жаҳонгир Худойбердиев

  • -68 кг: Диёрбек Тўхлибоев

  • -68 кг: Нажмиддин Қосимҳожиев

  • -80 кг: Жасур Жайсунов

  • +80 кг: Марат Мавлонов

  • +80 кг: Ёдгорбек Жўрабоев

Аёллар жамоаси:

  • -57 кг: Мадина Мирабзалова

  • -67 кг: Озода Собиржонова

  • +67 кг: Светлана Осипова (жаҳон ва Олимпиада тажрибасига эга маҳоратли спортчимиз)

Мухлислар умиди: Терма жамоамиз таркибидан ҳам тажрибали халқаро турнирлар ғолиблари, ҳам халқаро майдонда ўз сўзини айтишга шай бўлган шиддатли ёш спортчилар жой олган. Бу эса Италия кортларида ҳамюртларимиздан юқори натижалар ва шоҳсупаларни кутишга тўла асос бўла олади.

Биз ҳам ўз навбатида Рим даянларида Ватанимиз шарафини ҳимоя қиладиган барча таэквондочиларимизга ва мураббийлар штабига улкан зафарлар, чиройли ғалабалар тилаб қоламиз! Ўзбек спортининг энг сўнгги, расмий ва қувончли хабарларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди