Усмон Нурмагомедов PFL билан шартнома тафсилотларини очиқлади
Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламининг асл ишқибозлари ва шиддатли тўқнашувлар интизорлари учун жуда қизиқарли янгилик етиб келди. Енгил вазн тоифасида PFL чемпиони, мағлубият нималигини билмай келаётган истеъдодли жангчи Усмон Нурмагомедов ўзи фаолият юритаётган промоушен билан ўртадаги амалдаги келишув шартлари ва келажакдаги режалари хусусида илк бор очиқ гапирди.
Дунёга машҳур «MMA Junkie» спорт порталига берган интервьюсида россиялик чемпион ташкилот билан муносабатлари ҳамда фаолиятидаги навбатдаги муҳим қадамлар ҳақида тўхталиб ўтди.
Амалдаги шартномада фақат битта жанг қолди!
Усмон Нурмагомедов ортда қолган давр мобайнида мазкур ташкилотларда катта тажриба тўплаганини ва айни пайтда эркин агентга айланиш арафасида турганини яшириб ўтирмади. Спортчининг шартномавий ҳолати қуйидагича кўриниш олган:
Ортда қолган йўл: Усмон «Bellator» ва «PFL» байроғи остида жами 12 та муваффақиятли учрашув ўтказишга улгурди.
Жорий ҳолат: Ҳозирча спортчи ташкилот билан ўртадаги янги узоқ муддатли битимга расман имзо чекмаган.
Охирги баҳс: Мавжуд меҳнат шартномасига кўра, Усмоннинг ҳисобида бор-йўғи битта мажбурий жанг қолган. Унда россиялик жангчига америкалик хавфли рақиб Арчи Колган тўқнаш келади.
«Агар яхши маблағ таклиф қилишса, қолишимиз мумкин»
Россиялик чемпион ўзи фаолият юритаётган ташкилотдан миннатдор эканини ва агар молиявий шартлар томонларни қаноатлантирса, ҳамкорликни давом эттиришга тайёрлигини билдирди. Шу билан бирга, у келажакдаги тақдирини тажрибали менежерига ишониб топширганини маълум қилди.
«PFL жамоаси билан муносабатларимиз жуда самимий ва юқори даражада. Менга ушбу промоушенда жанг қилиш ёқади ва бу ерда қолиш бўйича ҳеч қандай эътирозим йўқ. Бироқ кейинги босқичда нима содир бўлишини вақт кўрсатади. Бу масалалар билан менинг менежерим шуғулланмоқда. Ўйлайманки, Али Абдель-Азиз ҳаммасини энг мақбул тарзда ҳал қилади. Агар бизга молиявий жиҳатдан анча манфаатли ва яхши пул таклиф қилишса, ушбу ташкилотда қолишимиз мутлақо табиий», — дея вазиятга аниқлик киритди Нурмагомедов.
Нью-Йоркдаги супер тўқнашув қачон?
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Усмон Нурмагомедовнинг амалдаги шартномаси доирасидаги сўнгги ва энг масъулиятли жангига жуда оз вақт қолди. Усмон Нурмагомедов ҳамда Арчи Колган ўртасидаги ўта шиддатли ва муросасиз кечиши кутилаётган мазкур марказий қарама-қаршилик жорий йилнинг 31 июль куни Нью-Йорк (АҚШ) шаҳрида бўлиб ўтади. Айни дамда чемпион ушбу баҳсга жиддий ҳозирлик кўрмоқда.
Октагон оламидаги энг қайноқ кутилмаган янгиликлар, чемпионлик камарлари учун баҳслар ва севимли спортчиларингизнинг берган эксклюзив баёнотларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…